I telefoni Galaxy S21 costeranno di meno dei Galaxy S20 (tranne l’Ultra): ecco i prezzi “quasi ufficiali” in Europa

Mancano ormai poche settimane al lancio ufficiale dei telefoni della nuova serie Galaxy S21. Samsung presenterà la serie di top di gamma il 14 gennaio, con i fan che non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio su questi nuovi prodotti. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno permesso di scoprire diversi aspetti dei tre telefoni della nuova serie, anche se non erano ancora emersi dettagli concreti in merito ai prezzi di questi dispositivi.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, i prezzi riguardanti la precedente serie Galaxy S20, lanciata a marzo, non erano di certo bassi. Una scelta, quella del produttore di Seul, che ha suscitato non poche critiche da parte dei clienti di tutto il mondo. Forse è anche per questo che Samsung ha voluto ridurre i prezzi per i modelli Galaxy S21.

Phone Arena, che cita come fonte GalaxyClub, è riuscita ad ottenere informazioni sui prezzi europei dell’intera serie Galaxy S21. Sebbene la notizia arrivi da una fonte estremamente attendibile, bisogna sempre tenere conto che i prezzi ufficiali potrebbero variare in base ai mercati a causa delle diverse aliquote IVA locali.

Tuttavia, prendendo per buone le informazioni fornite da GalaxyClub, il Samsung Galaxy S21 avrà un costo in Europa di 879 euro, mentre il Galaxy S21 Plus verrà venduto a 1.079 euro. Infine, come già trapelato di recente, il Galaxy S21 Ultra costerà 1.399 euro.

Questi prezzi fanno riferimento ai modelli base da 128 GB. Resta da capire quanto costeranno le varianti da 256 GB, anche se Samsung di solito stabilisce un prezzo “maggiorato” di 100 euro per i modelli con il doppio dello spazio di archiviazione. Le ultime indiscrezioni parlano anche di una versione da 512 GB del Galaxy S21 Ultra, che avrà naturalmente un prezzo ancora più alto.

A prima vista possono sembrare prezzi alti, ma se confrontati con gli smartphone della serie Galaxy S20 ci si rende facilmente conto di come si sia di fronte a cifre più basse. Il Galaxy S20, al momento del lancio, costava 999 euro, ovvero 120 euro in più del Galaxy S21 “base”. Il Galaxy S20 +, invece, era disponibile a 1.099 euro, circa 20 euro in più rispetto al Galaxy S21.

Il Galaxy S20 Ultra venne invece lanciato a 1.349 euro al lancio, mentre il Galaxy Note 20 Ultra costava 1.299 euro. Gli utenti europei speravano che Samsung “tagliasse” il prezzo del Galaxy S21 Ultra, ma a quanto pare ci sarà addirittura un aumento di 50 euro.

Fonte Phone Arena