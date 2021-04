Un telaio più resistente e allo stesso tempo più leggero. L’idea di Samsung per il Galaxy Z Fold 3

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe essere più resistente del suo predecessore, e pertanto dovrebbe durare di più. E’ quanto emerge in un report di Let’s Go Digital, sito piuttosto informato sulle vicende di casa Samsung.

Questa ipotesi si basa su alcuni recenti depositi di marchi. La società sudcoreana ha infatti richiesto un marchio per “Armor Frame” in Corea del Sud, Europa e Stati Uniti, e la fonte ritiene che possa trattarsi di qualcosa che abbia a che fare con il telaio del Galaxy Z Fold 3. D’altronde, già nelle ultime settimane era emersa la probabilità che il nuovo pieghevole arrivi sul mercato con un UTG (Ultra-Thin Glass) più spesso rispetto a quello che abbiamo visto sul Galaxy Fold 2. Una scelta dovuta al fatto che il foldable dovrebbe avere anche il supporto per la S Pen, pertanto il suo schermo deve essere più robusto.

L’applicazione del marchio Armor Frame fornisce pochissimi dettagli. Nella breve descrizione viene solo precisato che si tratta di un nuovo tipo di cornice per smartphone. Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, i recenti top di gamma dell’azienda della Corea del Sud sono dotati di un corpo in metallo e alluminio. Tuttavia, i telai in alluminio tendono ad indebolirsi con il passare del tempo, e proprio questo potrebbe essere il motivo per cui l’azienda sudcoreana starebbe prendendo in considerazione un nuovo materiale per i suoi telefoni pieghevoli.

Ma di cosa è fatto esattamente l’Armor Frame? Su questo non sono ancora trapelati dettagli concreti, anche se Let’s Go Digital ipotizza che potrebbe trattarsi di un materiale di livello militare e che potrebbe essere realizzato in carbonio o titanio, entrambi più leggeri e più rigidi dell’alluminio (ma senza dubbio più costosi, ndr).

E’ sempre Let’s Go Digital a precisare che Samsung avrebbe richiesto il marchio il 13 aprile. La società di solito registra i marchi alcuni mesi prima del rilascio dei prodotti correlati. Un esempio è il marchio UTG, registrato circa tre mesi prima dell’annuncio dello Z Flip. A proposito: anche Z Flip 3 (che dovrebbe essere lanciato a luglio assieme a Z Fold 3) avrà l’Armor Frame? Anche su questo non è ancora possibile tracciare un quadro preciso, anche se le problematiche relative ai costi sembrano tenere molto lontana questa ipotesi.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena