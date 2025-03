Tecno svela il suo smartphone più sottile al MWC 2025, ma Apple potrebbe superarlo

In occasione del Mobile World Congress 2025, la casa tecnologica Tecno ha presentato il suo concept Spark Slim, che potrebbe diventare lo smartphone più sottile al mondo se andasse in produzione. Tuttavia, le voci di corridoio suggeriscono che anche Apple stia lavorando per guadagnarsi il titolo con il suo iPhone 17 Air, che stando alle indiscrezioni potrebbe avere misure sorprendenti.

iPhone 17 Air: la sfida della sottigliezza

Secondo quanto riportato dall'insider Majin Buu, è stata diffusa una foto di un modello fittizio dell'atteso dispositivo, rivelando uno spessore di soli 5.44 mm. A confronto, il già citato Spark Slim di Tecno misura 5.75 mm, ma il confronto non finisce qui. Si vocifera anche dell’esistenza di un Samsung Galaxy S25 Edge, che, sempre non confermato, dovrebbe presentarsi con uno spessore di 5.84 mm.

Analizzando il modello “Air” di Apple, sembra che la riduzione dello spessore non sia l'unico elemento di interesse. Infatti, il design prevede un’area per la fotocamera significativamente più ampia, che potrebbe aggiungere una porzione considerevole allo spessore totale del dispositivo, avvicinandolo ai 5.84 mm del Galaxy S25 Edge. In questo scenario, il confronto con il Spark Slim evidenzia come il modello di Tecno presenti una protuberanza per la fotocamera notevolmente ridotta.

L’evoluzione dei prodotti Air di Apple

A fronte di queste novità, sorge spontanea la domanda: come si colloca l’iPhone 17 Air all’interno della gamma di prodotti Air di Apple? La risposta si trova analizzando le dimensioni dell’attuale iPad Air con chip M2, che misura poco più di 6 mm di spessore, dimostrando di essere un dispositivo potente nonostante la sottigliezza.

Per fornire un ulteriore punto di riferimento, i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max presentano uno spessore di 8.25 mm, mentre la versione base dell'iPhone 16 si attesta a 7.8 mm. Fitto è il mistero sulle novità che Apple presenterà questa settimana, dove si prevede la possibile uscita del MacBook Air con M4 oppure di un nuovo iPad Air.

Gli eventuali compromessi dell’iPhone 17 Air

In un articolo recente, sono emersi dettagli su possibili compromessi legati alla scelta di realizzare un dispositivo così sottile. Una delle principali limitazioni potrebbe riguardare la fotocamera: l’iPhone 17 Air potrebbe dotarsi di un solo obiettivo posteriore, presumibilmente di 48MP, ma sprovvisto di una lente grandangolare o teleobiettivo, che potrebbe risultare limitante rispetto alla concorrenza. Infatti, il Galaxy S25 Edge offre già una configurazione a doppia fotocamera, lasciando Apple in una posizione svantaggiata in questo ambito.

Un altro potenziale compromesso riguarderebbe l’audio: si parla di una sola altoparlante integrato nell’iPhone 17 Air. Questo solleva legittimi interrogativi sulla qualità del suono durante le chiamate e l’ascolto musicale, dato che avere un singolo altoparlante potrebbe non garantire la migliore esperienza sonora.

Dal punto di vista delle prestazioni, è lecito aspettarsi che il nuovo modello equipaggi lo stesso chip A19 utilizzato negli altri modelli iPhone 17 e 17 Pro, mantenendo le caratteristiche distintive del marchio Apple. Resta però da chiarire la questione della robustezza: Apple dovrà lavorare sodo per dimostrare che la sottilità non deve comprometterne la durezza.

Rimanere aggiornati con le ultime novità

Man mano che si avvicina la data di lancio dell'iPhone 17 Air, l’interesse attorno a questo dispositivo cresce. Non resta che attendere e seguire le ultime notizie su questo smartphone potenzialmente rivoluzionario. Visitate il nostro hub dedicato all’iPhone 17 Air per rimanere al passo con le rivelazioni e le indiscrezioni riguardanti il tanto atteso modello.