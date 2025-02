TECNO SPARK Slim: Il nuovo smartphone ultra sottile preparato per il MWC 2025

Il mondo della tecnologia è in fermento in vista del Mobile World Congress 2025, dove TECNO presenterà il suo SPARK Slim, un dispositivo che promette di rivoluzionare il concetto di smartphone. Con un design che si distingue per la sua incredibile sottigliezza, il nuovo modello è descritto come il “più sottile al mondo”, con uno spessore di soli 5.57 mm. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali di questo dispositivo e le novità annunciate da TECNO.

Design e specifiche del TECNO SPARK Slim

TECNO ha scelto di sorprendere gli utenti con un design futuristico e all’avanguardia. Lo SPARK Slim, come anticipato, misura appena 5.57 mm di spessore e presenta un elegante display 3D Curved AMOLED da 6.7 pollici. Questo schermo promette un'esperienza visiva immersiva, rendendo il dispositivo non solo esteticamente attraente, ma anche altamente funzionale. A garantire un’ottima autonomia ci pensa una batteria da 5.200 mAh, che offre prestazioni elevate per un'intera giornata di utilizzo.

Oltre al design sottile, un elemento distintivo è rappresentato dalla configurazione della fotocamera. Lo SPARK Slim è dotato di un modulo con due lenti, entrambe da 50 MP, posizionate in una barra a forma di pillola che ricorda il design dei modelli Pixel. Sebbene non siano state fornite immagini dettagliate riguardanti le funzionalità delle lenti, è plausibile che includano sia una fotocamera principale che una ultra-grandangolare, garantendo così versatilità nelle riprese fotografiche.

Le novità da TECNO al MWC 2025

La presentazione dello SPARK Slim non è l'unica novità che TECNO ha in serbo per il Mobile World Congress. Durante l'evento, il marchio cinese prevede di mostrare significativi progressi nell’ambito del riconoscimento dei toni della pelle, un'iniziativa che si inserisce nel contesto di un ampio sviluppo del software di imaging mobile. L’azienda ha recentemente comunicato che sta espandendo il proprio Skin Tone Database con l’obiettivo di rappresentare in modo fedele una vasta gamma di toni di pelle.

TECNO sta sviluppando un motore di restauro dei toni della pelle per garantire che tutte le tonalità siano trattate con accuratezza, anche in situazioni fotografiche difficili. Questa innovazione mira a migliorare l'esperienza di fotografia mobile, assicurando che ogni scatto risulti naturale e realistico.

Il prototipo di dispositivo che attira l'attenzione

Un'altra sorpresa da TECNO è rappresentata dal Phantom Ultimate 2, un prototipo di smartphone tri-fold. Questo dispositivo, che si distingue per la sua struttura ultra-sottile e l’uso di un materiale in fibra ottica stellare, potrebbe essere una delle attrazioni principali dell’evento. Durante il MWC 2024, TECNO aveva già accennato a questo dispositivo, ma non era stato possibile vederlo dal vivo. Quest’anno, invece, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare da vicino le potenzialità del Phantom Ultimate 2.

Con un display esterno da 6.48 pollici e uno schermo interno OLED da 10 pollici, questo smartphone pieghevole promette di essere un dispositivo di avanguardia, combinando tecnologia e design in un’ottica innovativa.

Il MWC 2025 si svolgerà dal 3 al 6 marzo, e TECNO sarà presente al Booth 6B11, pronta a mostrare come l’evoluzione del design e della tecnologia nel settore smartphone stia affrontando nuove sfide e opportunità. La curiosità per queste novità è palpabile, e gli appassionati di tecnologia non vedono l'ora di scoprire cosa ha in serbo il futuro del mobile.