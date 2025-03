TECNO presenta la serie Camon 40 e nuove innovative AI Glasses al MWC 2025

TECNO ha svelato ufficialmente la sua serie di smartphone Camon 40 durante il Mobile World Congress 2025, confermando il suo impegno nell'integrazione di tecnologia avanzata e intelligenza artificiale. Il fiore all'occhiello della gamma è il Camon 40 Premier 5G, progettato per elevare l'esperienza fotografica e computazionale degli utenti. Scopriremo insieme le caratteristiche salienti di questo dispositivo e di altre novità come gli occhiali intelligenti.

Caratteristiche principali del Camon 40 Premier 5G

Il Camon 40 Premier 5G si distingue per il suo processore MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, il quale ottimizza le prestazioni dell'intelligenza artificiale. Questa potenza di calcolo è volta a migliorare l'esperienza utente, rendendo le operazioni quotidiane più fluide e reattive. L'elemento chiave per TECNO è la fotografia. Il nuovo smartphone presenta un sensore Sony LYT-701 da 50MP, capace di catturare soggetti in movimento con una velocità notevole, grazie alla tecnologia FlashSnap. Ciò permette di immortalare momenti importanti senza la preoccupazione di immagini sfocate.

Il Camon 40 Premier 5G presenta anche due ulteriori fotocamere, una grandangolare da 50MP e una teleobiettivo periscopica da 50MP, offrendo così versatilità nel catturare ogni tipo di scena. TECNO ha migliorato la sua tecnologia Universal Tone, focalizzandosi sulla riproduzione accurata dei toni della pelle. Inoltre, il grado di impermeabilità certificato con IP68 e IP69 consente di scattare anche in condizioni di umidità, sfruttando le potenzialità della fotografia subacquea.

Tecnologie AI integrate e funzioni innovative

Oltre alla componentistica fotografica, il Camon 40 Premier 5G racchiude una serie di funzioni AI destinate a facilitare la vita quotidiana. Tra queste, Call Translation, AI Eraser 2.0, Image Extender e Circle to Search, tutte accessibili attraverso l’assistente virtuale Ella. Quest'ultimo, richiamato per rispondere alle domande in modo contestuale, assicura un'interazione fluida e naturale. Le configurazioni del Camon 40 variano fino a un massimo di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, offrendo quindi diverse opzioni a seconda delle esigenze dell'utente.

La promessa di TECNO sulla durata della batteria è testimoniata dalla presenza di una batteria da 5.100mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 70W. Questo aspetto rappresenta un grande vantaggio rispetto ad altri modelli di smartphone di fascia alta, garantendo prestazioni durature nel tempo.

TECNO e l'innovazione degli occhiali intelligenti

Oltre alla presentazione della serie Camon 40, TECNO ha introdotto nuovi occhiali intelligenti, denominati TECNO AI Glasses. Questi dispositivi si ispirano nel design agli occhiali smart Ray-Ban Meta e offrono funzionalità avanzate. Gli occhiali sono dotati di compatibilità con Android e del supporto per l'assistente Ella, che consente la traduzione linguistica e il riconoscimento degli oggetti.

La fotocamera degli AI Glasses è dotata di una risoluzione di 50MP e un angolo di visione di 100 gradi, utili per scattare fotografie. La gamma include anche il modello Pro, che presenta schermi integrati nelle lenti per visualizzazione in tempo reale di navigazione, traduzioni e molto altro. La posizione della fotocamera è stata studiata per creare un design distintivo rispetto al modello standard, che appare più elegante.

Entrambi i modelli di occhiali intelligenti promettono una durata della batteria di oltre 11 giorni, in base all'utilizzo. Il controllo avviene tramite touch, rendendo l'interazione semplice e intuitiva. La protezione IPX4 offre una resistenza all'acqua, conveniente per l'uso quotidiano.

Aspettative e disponibilità futura

Al momento, TECNO non ha comunicato dettagli sui prezzi e la disponibilità della serie Camon 40 e degli AI Glasses. Tuttavia, considerando la tradizione dell'azienda, i nuovi dispositivi potrebbero essere accessibili a un vasto pubblico, concentrandosi sui mercati al di fuori degli Stati Uniti. La presenza al MWC 2025 sottolinea la volontà di TECNO di emergere nel settore mobile, combinando funzionalità avanzate e una performance eccellente, il tutto in un design accattivante e moderno.