Tecno annuncia nuove smart glasses e laptop in vista del MWC 2025

Nell'avvicinamento al Mobile World Congress di Barcellona, Tecno ha svelato importanti novità nel suo catalogo tecnologico. L'azienda ha introdotto due modelli di occhiali intelligenti – AI Glasses e AI Glasses Pro – entrambi dotati di assistente virtuale integrato. Questa mossa segna un ulteriore passo nell’espansione del marchio nel mercato delle tecnologie indossabili.

Dettagli sui nuovi modelli di occhiali intelligenti

Gli AI Glasses e gli AI Glasses Pro, attesi per generare interesse tra i consumatori, sono spinti dal sistema d'intelligenza artificiale di Tecno. Questi occhiali permettono di eseguire comandi vocali semplicemente toccando la tempia, facilitando l’accesso a note rapide, promemoria e agende. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per chi ha bisogno di rimanere organizzato e produttivo nel quotidiano.

Entrambi i modelli offrono interessanti caratteristiche come il riconoscimento degli oggetti e la sintesi delle informazioni. Gli utenti potranno anche ricevere informazioni turistiche e consigli utili, un aspetto che potrebbe attrarre viaggiatori e appassionati di scoperte. La versione Pro, in aggiunta, si distingue per la presenza di app potenziate dalla realtà aumentata e per la navigazione in tempo reale, rendendola particolarmente attraente per chi desidera un’esperienza interattiva e immersiva.

Design e materiali innovativi

Secondo le informazioni fornite nel comunicato stampa ufficiale, gli occhiali sono realizzati in una lega di alluminio e materiali compositi ultra-leggeri, il che significa che si possono indossare senza alcun fastidio. Con un peso simile a quello di normali occhiali da sole, Tecno punta a garantire un comfort duraturo anche durante un uso prolungato. Disponibili in due design distintivi – Eyebrow Frame e Aviator Style – gli occhiali non solo promettono funzionalità avanzate, ma anche un look alla moda e contemporaneo.

Novità nel catalogo Tecno: laptop e dispositivi indossabili

Oltre ai nuovi occhiali, Tecno ha confermato anche l’arrivo di tre nuovi laptop Megabook: S14, T14 e K15S. Questi dispositivi sono attesi per offrire un'esperienza di computing potenziata, sebbene i dettagli specifici saranno svelati solo durante il MWC. A completare l'offerta di novità ci sono due wearable, gli auricolari True 2 e l'orologio Watch GT 1, ampliando ulteriormente l'ecosistema Tecno.

Aspettative per il MWC di Barcellona

La presentazione ufficiale di questi nuovi prodotti avverrà nel corso della keynote sull’intelligenza artificiale di Tecno, programmata per lunedì a Barcellona. Anche se non sono stati forniti dettagli riguardo a prezzi e disponibilità, l’attesa cresce tra appassionati e consumatori. Il Mobile World Congress si prospetta quindi come un palcoscenico cruciale per Tecno, che punta a rafforzare il proprio marchio nel settore delle tecnologie indossabili e del computing.

Con lo sguardo rivolto a innovazioni che potrebbero ridefinire l'esperienza tecnologica quotidiana, gli annunci di Tecno non faranno altro che accentuare l'interesse e l'aspettativa intorno a questo evento annuale che riunisce le menti più brillanti del settore.