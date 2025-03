TCL svela la nuova serie 60 di smartphone al Mobile World Congress 2025

Il Mobile World Congress 2025 ha visto la presentazione della nuova serie 60 di smartphone da parte di TCL, un'azienda che continua a puntare su dispositivi a basso costo con caratteristiche tecniche interessanti. I modelli, dotati di una fotocamera principale da 108 megapixel e schermi NxtPaper simili a quelli degli eReader, si propongono di conquistare un pubblico sempre più vasto. In un periodo in cui le batterie da 5.200 mAh con ricarica cablata da 18W diventano la norma, TCL si distingue per le sue soluzioni accessibili e innovative.

La prima apparizione della serie TCL 60

La serie TCL 60 ha fatto il suo debutto al CES 2025 lo scorso gennaio con il modello TCL 60 XE NxtPaper 5G, il quale si prevede arriverà sul mercato statunitense entro la fine dell’anno. Questo dispositivo, il cui prezzo si aggira attorno ai 200 dollari, segna un importante passo per l'azienda nel segmento degli smartphone economici. Non si tratta solo di un singolo modello; a breve verranno lanciati anche altre varianti nel mercato asiatico, europeo e latinoamericano, arricchendo ulteriormente la gamma.

Dettagli sui modelli NxtPaper e le specifiche tecniche

Il TCL 60 SE NxtPaper 5G presenta un display da 6,7 pollici insieme a una generosa batteria da 5.200 mAh, il che promette una lunga durata. Oltre a supportare strumenti basati su intelligenza artificiale, il dispositivo è dotato di una valutazione IP54 che lo rende resistente a spruzzi d'acqua e polvere. Completano il quadro i 18 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione, il tutto a un prezzo di 189 euro, equivalente a circa 195 dollari.

Ma non è finita qui: il TCL 60 NxtPaper, senza lettere aggiuntive nel nome, offre uno schermo leggermente più grande da 6,8 pollici e la stessa fotocamera da 108 megapixel. La nuova proposta si distingue per un'ulteriore opzione di archiviazione, fino a 512 GB, sempre mantenendo i 5.200 mAh e i 18 GB di RAM. Questo dispositivo avrà un costo di 199 euro.

Altri modelli della serie TCL 60

Oltre ai modelli NxtPaper, la serie 60 include anche dispositivi non NxtPaper con prezzi che variano da 109 a 169 euro. Qui troviamo il TCL 605, dotato di 128 GB di memoria, una fotocamera principale da 50 megapixel e la già menzionata batteria da 5.200 mAh. Sul versante premium si trovano il TCL 60 5G e il TCL 60 SE, che presenta un display da 6,67 pollici e la stessa fotocamera da 50 megapixel, con 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Il TCL 60 5G, privo di ulteriori lettere, si caratterizza per un display da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e un processore MediaTek Dimensity 6300, oltre a 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Prospettive future e il trend delle batterie

Sebbene molti di questi modelli non arriveranno sul mercato statunitense, la loro presentazione offre spunti interessanti su quali caratteristiche potrebbero trovare spazio negli smartphone con un costo di 200 dollari o meno, non solo da TCL ma anche da altre aziende. Negli ultimi anni, i dispositivi economici disponevano di batterie da 5.000 mAh, già sufficienti a garantire un'intera giornata di autonomia. Tuttavia, aziende come OnePlus stanno incrementando queste capacità nelle loro linee più costose. È stimolante osservare come anche nella fascia bassa si stia cominciando a puntare su batterie più capienti, segnale dell'evoluzione continua nel settore mobile.