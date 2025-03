TCL svela innovazioni tech al Mobile World Congress 2025: smartphone, tablet e realtà aumentata

Il Mobile World Congress 2025 si è confermato come un palcoscenico di rilievo per le ultime novità nel campo della tecnologia, con TCL che ha presentato una gamma variegata di prodotti all'avanguardia. Nel corso dell'evento, l'azienda ha messo in mostra dispositivi innovativi, ponendo l'accento sull'importanza dell'utente finale e sull'esperienza di utilizzo. Dalla Serie TCL 60 ai tablet avanzati fino alle soluzioni in ambito 5G e realtà aumentata, TCL dimostra un impegno costante verso l’innovazione tecnologica.

La Serie TCL 60: nuovi smartphone con attenzione al benessere visivo

La nuova Serie TCL 60 si compone di sei smartphone, tra cui il TCL 60 SE NXTPAPER 5G e il TCL 60 NXTPAPER. Questi modelli si distinguono per l’introduzione di funzionalità innovative, come il filtraggio della luce blu a livello hardware e una superficie antiriflesso, studiati per ridurre l’affaticamento visivo degli utenti. In un mondo sempre più digitalizzato, TCL punta a garantire un’esperienza di utilizzo più confortevole e meno impattante per la vista.

Oltre alle migliorie legate alla salute visiva, i dispositivi offrono anche una serie di strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Questa tecnologia è progettata per migliorare la produttività e facilitare la creazione di contenuti, rispondendo così a una domanda crescente da parte degli utenti. TCL ha previsto varianti di modelli e configurazioni, in modo da soddisfare diverse esigenze di utilizzo, che spaziano dal lavoro alla vita quotidiana.

NXTPAPER 11 Plus: il tablet per il comfort visivo

Accanto alla presentazione di smartphone, TCL ha introdotto il NXTPAPER 11 Plus, un tablet realizzato per un’esperienza di utilizzo ottimale. Dotato della tecnologia NXTPAPER 4.0, offre modalità specifiche per il comfort visivo, ideali per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato. Questo dispositivo si distingue per uno schermo da 11,5 pollici con risoluzione 2,2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un mix che favorisce prestazioni elevate senza compromettere il design leggero.

Il tablet supporta anche l'input tramite stilo, permettendo di scrivere o disegnare direttamente nel campo di testo, un'aggiunta che rende il NXTPAPER 11 Plus un alleato ideale per professionisti e creativi. Le funzionalità di produttività, unite all'intelligenza artificiale, offrono un supporto tangibile per la gestione delle attività quotidiane.

Connettività 5G: soluzioni innovative e progetti futuri

La connettività 5G è stata al centro della presentazione di TCL al MWC 2025, con prodotti come il dongle USB 5G RedCap LINKPORT IK511 e il router TCL LINKHUB HH516 5G AI. Il dongle è compatibile con il nuovo standard 5G NR RedCap R17, mentre il router è equipaggiato con algoritmi di intelligenza artificiale, pensati per ottimizzare la qualità del servizio offerto e per ridurre il consumo energetico.

TCL ha in programma di estendere l'integrazione dell'AI anche a dispositivi entry-level e gateway in fibra ottica, promuovendo un portafoglio di soluzioni di connettività che garantiscano un accesso più intelligente e fluido alla rete.

Proiettore PlayCube: portabilità e flessibilità per l'intrattenimento domestico

Non solo smartphone e tablet, ma anche accessori per l'intrattenimento sono stati protagonisti dell'evento. TCL ha presentato il proiettore PlayCube, progettato per essere facilmente trasportabile. Il dispositivo si distingue per funzionalità avanzate come la calibrazione in tempo reale della messa a fuoco e la correzione trapezoidale. Con una batteria integrata e certificazioni per i principali servizi di streaming come Google, Netflix e Prime Video, il proiettore rappresenta una soluzione versatile per godere di contenuti video sia a casa sia in viaggio.

Occhiali AR RayNeo: il futuro della realtà aumentata

In linea con le tendenze attuali, TCL ha introdotto anche gli occhiali RayNeo Air 3s, un nuovo prodotto nel campo della realtà aumentata. Questi occhiali sono dotati di tecnologia di visualizzazione sofisticata e funzioni specifiche per la protezione degli occhi. A questi si aggiungono modelli premium come il RayNeo X3 Pro, che sfoggia il motore luminoso più compatto al mondo, rendendo il design più leggero, e il RayNeo V3, che presenta un sensore Sony da 12 MP con assistente AI integrato.

Altre novità dal MWC 2025

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e scoperte presentate durante il Mobile World Congress 2025 a Barcellona, è possibile consultare la sezione dedicata agli articoli pubblicati su Macitynet. Quest'anno la fiera ha offerto spunti interessanti sull'evoluzione della tecnologia e su come essa stia plasmando il nostro modo di vivere e lavorare, con TCL in prima linea nell'introduzione di soluzioni innovative.