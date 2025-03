TCL supera LG nel mercato delle TV premium: un cambiamento epocale nel panorama televisivo

Nel 2024, TCL ha segnato un’importante svolta nel mercato delle TV di classe premium, superando LG nelle spedizioni globali. Secondo un rapporto di Counterpoint Research, TCL ha consolidato la sua posizione come principale sfidante di Samsung, grazie a un incremento significativo delle vendite nel quarto trimestre 2024. Questo cambiamento segna un momento cruciale per l'industria televisiva, volgendosi verso nuovi equilibri tra i principali attori del settore.

Un balzo significativo per TCL nel mercato delle TV premium

TCL ha registrato un sorprendente aumento delle spedizioni delle sue TV premium, raddoppiando le vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con una quota di mercato del 20%, la compagnia ha superato LG, che si attesta ora al 19%. Questi dati provengono dal report "Quarterly Global TV Display Shipment and Forecast" di Counterpoint, evidenziando un’ascendenza costante di TCL, che ha iniziato a farsi notare nel panorama televisivo nell'ultimo anno.

Nel quarto trimestre 2023, la distribuzione delle quote di mercato era ben diversa, con LG che deteneva un robusto 26% rispetto al 12% di TCL. Tuttavia, dal 2024, le dinamiche del mercato hanno preso una piega inaspettata, suggerendo che TCL ha saputo rispondere meglio alle esigenze dei consumatori e alle tendenze del mercato.

Il dominio continuo di Samsung e la crescita dei brand cinesi

Samsung continua a mantenere il titolo di leader nel settore delle TV top di gamma, sebbene abbia visto un calo della sua quota di mercato dal 41% al 29% in un anno. Nonostante questa flessione, la casa coreana rimane un passo avanti rispetto a TCL. Al contempo, la crescita dei produttori cinesi è innegabile: Hisense, per esempio, ha incrementato la propria quota dalle precedenti spedizioni del 10% nel 2023 fino al 16% nel quarto trimestre del 2024.

Questa tendenza indica che i consumatori stanno premendo per maggiore varietà e opzioni più competitive, creando una sfida interessante per i marchi tradizionali. L'emergere di marchi come TCL e Hisense mette in evidenza l'uccello stia virando verso prezzi più accessibili e tecnologia avanzata.

La crescita del segmento di mercato delle TV premium

Counterpoint definisce le TV "premium" come quelle che includono varie tecnologie all'avanguardia, dalle OLED alle LCD 8K, fino alle più recenti invenzioni come QD-MiniLED e MicroLED. Questo segmento ha visto un incremento del 51% anno su anno, sottolineando come i consumatori siano sempre più attratti dalle innovazioni tecnologiche. La crescita non si limita alle vendite trimestrali, con le spedizioni annuali che sono aumentate del 39%.

Con l’industrializzazione delle nuove tecnologie, il mercato delle TV sta affrontando un'evoluzione sostanziale. La risposta dei consumatori ai nuovi prodotti high-tech ha spinto i marchi a investire ulteriormente nel settore, migliorando qualità e funzionalità dei loro prodotti. TCL e suoi concorrenti ora vedono l'opportunità di attrarre utenti non soltanto con economie di scala ma anche con proposte straordinarie che elevano l'esperienza di visione.

TCL al Mobile World Congress 2025

Anche al Mobile World Congress 2025, TCL sta presentando una gamma di dispositivi diversificata che trascende il mercato delle TV. Dalla serie di smartphone TCL 60 al tablet NXTPAPER, includendo proiettori originali e occhiali per la realtà aumentata, l'azienda dimostra un'ampia visione sul futuro della tecnologia. Questo approccio integrato potrebbe rivelarsi cruciale per la capacità dell’azienda di competere in mercati diversificati, ampliando la propria influenza oltre il solo settore televisivo.

Le informazioni sugli sviluppi di TCL e altri attori del mercato si possono trovare nella sezione dedicata alle notizie finanziarie e di mercato di Macitynet, un portale che segue da vicino le crescenti tendenze del settore tech.