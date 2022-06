TCL Stylus 5G, ufficiale il primo smartphone TCL con il pennino integrato

TCL ha presentato il suo ultimo smartphone, che prende il nome di TCL Stylus 5G. Si tratta di un telefono che segna una svolta nella storia dell’azienda, dato che è il primo ad includere un pennino integrato.

Fino a qualche tempo fa questo accessorio era spesso presente sugli smartphone, ma nei telefoni moderni è sempre più difficile trovare questa caratteristica. Tuttavia, ancora oggi i dispositivi dotati di pennino riscuotono un certo successo sul mercato, ed è per questo che TCL ha voluto lavorare su un prodotto che avesse proprio questo dettaglio: il TCL Stylus 5G, per l’appunto.

TCL ha progettato lo Stylus 5G per sfruttare appieno il pennino integrato del telefono. Il telefono viene fornito con Nebo per TCL, che l’azienda definisce “il più potente riconoscimento della grafia al mondo, guidato dall’intelligenza artificiale”. Grazie al software, gli utenti possono abbozzare note e poi trasformarle rapidamente in documenti dall’aspetto professionale, grazie alle funzionalità di conversione da scrittura a testo. Allo stesso modo, il telefono include il popolare MyScript Calculator 2, che consente agli utenti di scrivere calcoli matematici invece di premere pulsanti predefiniti.

Il nuovo telefono è alimentato con un processore Mediatek Dimensity 700 5G, un buon chip di fascia media combinato con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. In particolare, a differenza della linea Pixel di Google, l’ultimo telefono di TCL ha uno slot per schede microSD, che consente di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB.

Lo Stylus 5G dispone inoltre di uno schermo da 6,81 pollici, abbastanza grande da utilizzare efficacemente il pennino. La fotocamera principale arriva a 50 MP ed è abbinata a una fotocamera frontale da 13 MP. La batteria da 4.000 mAh del telefono dovrebbe fornire abbastanza energia per l’uso quotidiano.

“Il TCL STYLUS 5G è progettato per coloro che vivono una vita impegnata e produttiva e hanno bisogno di un dispositivo che possa integrarlo in ogni fase del processo”, ha affermato Eric Anderson, Vicepresidente senior e Direttore generale di TCL Communication in Nord America.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, il TCL Stylus 5G viene venduto dall’operatore T-Mobile per 269,99 dollari, pari a circa 251 euro al cambio attuale. Sull’eventuale commercializzazione al di fuori degli USA non sono ancora emersi dettagli.

Fonte Android Authority