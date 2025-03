Tcl lancia la nuova gamma di televisori Qd-Mini Led 2025: qualità e innovazione per tutti

Tcl ha dato il via a una nuova era per il settore dei televisori, presentando la sua nuova gamma di prodotti QD-Mini LED per il 2025. Questa lineup si distingue per la fusione di tecnologia avanzata, elevate prestazioni e un design accattivante, rendendo ogni esperienza visiva unica. Questi nuovi modelli si rivolgono a un’ampia gamma di utenti, dai casual viewer agli appassionati di cinema, sport e gaming, promettendo di arricchire i momenti di intrattenimento in salotto. Con un focus particolare sull’esperienza immersiva, Tcl ha progettato ogni serie per offrire immagini straordinarie, colori vivaci e una qualità audio di livello superiore.

Serie Q6C: un accesso alla qualità senza compromessi

La serie Q6C rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano un televisore moderno a un prezzo accessibile, senza rinunciare alla qualità. Equipaggiato con una retroilluminazione a locale su 512 zone, un refresh rate di 144 Hz e la compatibilità con Dolby Vision IQ e HDR10+, questo modello si adatta perfettamente a chi ama guardare film, sport e videogiochi. Il suono, firmato Onkyo con Dolby Atmos, arricchisce ulteriormente l’esperienza, offrendo un audio di alta qualità. L’integrazione di Google TV semplifica l’accesso ai contenuti in streaming, permettendo agli utenti di gestire facilmente le proprie preferenze grazie al controllo vocale. La serie Q6C sarà disponibile in varie dimensioni con prezzi che variano da € 799 per il modello più piccolo da 55 pollici a € 2.999 per il grande da 98 pollici.

Serie C7K: performance eccellenti con audio di alta classe

Con la serie C7K, Tcl solleva il livello di qualità visiva e sonora. Questo modello punta su una luminosità di picco che raggiunge i 3000 nit e un controllo della retroilluminazione estremamente preciso grazie alle sue 2.048 zone di local dimming. Ciò si traduce in immagini vivaci e dettagliate, perfette per chi ama guardare sport o giocare ai videogiochi. Anche in questo caso, il refresh rate nativo di 144 Hz è fondamentale per garantire fluidità nelle scene più frenetiche. I modelli da 55 a 98 pollici di questa serie sono accompagnati da un impianto audio Bang & Olufsen, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità. I prezzi per la gamma C7K partono da € 899 per il modello da 55 pollici fino a € 15.999 per l’innovativo da 115 pollici.

Serie C8K: nitidezza e stile luminoso

Per un’esperienza visiva coinvolgente che eccelle anche in ambienti luminosi, la serie C8K si distingue grazie alle sue 4.000 zone di local dimming e al pannello CrystGlow WHVA. Questa combinazione permette di mantenere un controllo eccellente dei riflessi, offrendo colori intensi e contrasti brillanti in ogni condizione di luce. La modalità Game Accelerator, con un refresh rate di 288 Hz in Full HD, fa di questo modello un must-have per i gamer, mentre l’audio firmato Bang & Olufsen garantisce un suono ricco e coinvolgente. Anche i prezzi sono variegati, partendo da € 1.999 per il modello da 65 pollici fino a € 4.999 per il grande da 98 pollici.

Serie C9K: l’eccellenza per gli appassionati

La serie C9K di Tcl è il top di gamma della nuova linea QD-Mini LED. Questo modello offre luminosità di picco oltre i 6000 nit e un controllo perfetto con 5.148 zone di local dimming. È la scelta ideale per chi desidera prestazioni straordinarie e immagini senza pari. Dotato di un potente processore AiPQ Pro, il televisore ottimizza in tempo reale la qualità visiva, garantendo immagini perfette in ogni situazione. Grazie alla modalità Game Accelerator e alla porta HDMI 2.1 con ALLM, il C9K è perfetto per il gaming ad alte prestazioni. Anche il sistema audio firmato Bang & Olufsen completa l’esperienza, portando il suono a un nuovo livello di coinvolgimento. Le dimensioni disponibili vanno dai 65 ai 85 pollici, con prezzi che partono da € 2.299.

Con il lancio della gamma QD-Mini LED 2025, Tcl dimostra di poter trasformare il salotto in un cinema. Ogni titolo cinematografico, partita sportiva o sessione di gaming si trasforma in un’esperienza d’intrattenimento con immagini incisive e colori straordinari, grazie a tecnologie all’avanguardia. La proposta di Tcl segna un passo importante verso un nuovo concetto di intrattenimento domestico, rendendo ogni momento unico.