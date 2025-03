TCL e Google: nuove frontiere per i televisori con intelligenza artificiale Gemini

Nel panorama dell’elettronica di consumo, TCL si distingue per le sue innovazioni nel settore delle smart TV. La collaborazione con Google si intensifica, portando alla luce nuovi modelli di Google TV che integreranno le funzionalità avanzate dell’intelligenza artificiale Gemini. Questa sinergia rappresenta un passo significativo verso un intrattenimento domestico sempre più integrato e intelligente, con un’attenzione particolare ai dettagli e all’interazione utente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Nuove smart TV Google e la tecnologia Gemini

Recentemente, TCL ha presentato una nuova serie di smart TV Mini LED e ha introdotto il modello T6C con Fire TV anche in Italia. Tuttavia, l’impegno dell’azienda non si limita a queste novità. Annunciando l’arrivo di ulteriori modelli Google TV, TCL ha sottolineato come la partnership con Google porterà a un’implementazione delle funzionalità Gemini nel corso dell’anno. Questi nuovi televisori sono progettati per rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento domestico, grazie a caratteristiche intelligenti e immersive.

La nuova generazione di Google TV avrà come obiettivo quello di offrire un’esperienza utente arricchita, trasformando ogni televisore in un vero e proprio hub per la gestione della smart home. Grazie all’intelligenza artificiale Gemini e ai sensori di prossimità, la televisione si adatterà automaticamente al contesto. Quando non viene utilizzata per guardare programmi, sarà capace di mostrare informazioni personalizzate, come previsioni meteorologiche, notizie in tempo reale e dettagli su appuntamenti e attività.

L’assistente vocale e le nuove funzionalità

Un’importante novità riguarderà l’assistente vocale, che verrà aggiornato per migliorare l’interazione con gli utenti. Con l’arrivo di Gemini, l’assistente vocale potrà comprendere frasi formulate in modo più naturale, migliorando così la qualità delle risposte. Questa evoluzione permetterà di gestire la casa intelligente in modo ancora più intuitivo e preciso.

In aggiunta, alcuni modelli di smart TV che arriveranno sul mercato saranno dotati di microfoni a lungo raggio, capaci di captare comandi vocali da ogni angolo della stanza. Questo significa che non sarà più necessario utilizzare il telecomando per interagire con la televisione, rendendo la user experience ancora più fluida e immediata.

La visione condivisa tra TCL e Google

Shaoyong Zhang, Senior Vice President of TCL Industries e CEO di TCL Electronics, ha espresso il valore di questa collaborazione dichiarando che entrambe le aziende condividono un approccio innovativo e l’impegno a migliorare l’esperienza dell’utente. La partnership è vista come una tappa fondamentale nel percorso di TCL verso l’“ispirazione della grandezza”, un obiettivo ambizioso che riflette la volontà di offrire prodotti sempre più avanzati.

Dall’altro lato, Shalini Govil-Pai, VP e GM di TV Platforms presso Google, ha evidenziato come le scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale stiano aprendo strade nuove per l’interazione degli utenti con i loro televisori. La combinazione delle forze di TCL e Google in questo settore promette quindi risultati notevoli, con impatti tangibili nell’uso quotidiano delle smart TV.

La storicità della partnership e i futuri sviluppi

La collaborazione tra TCL e Google nella creazione di Google TV ha radici che risalgono al 2015. Negli ultimi quattro anni, TCL ha costantemente mantenuto il primo posto a livello globale per quanto riguarda il volume di spedizioni di Google TV. Questi sviluppi sono attesi con grande interesse e nei prossimi mesi saranno lanciati i primi dispositivi di nuova generazione, con l’introduzione delle funzionalità Gemini, inizialmente negli Stati Uniti e poi anche in Europa.

In un settore in rapida evoluzione come quello della tecnologia per la casa, il futuro delle smart TV di TCL promette innovazioni che trasformeranno l’approccio tradizionale all’intrattenimento domestico, rendendolo sempre più connesso e personalizzato.