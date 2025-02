Tariffe annunciate da Trump: settore tecnologico e giocattoli in attesa di risposte

L'annuncio di nuove tariffe da parte del Presidente Donald Trump ha suscitato preoccupazione tra le aziende del settore tecnologico e del gaming. Con un aumento previsto fino al 25% sui beni importati da Canada, Cina e Messico, le conseguenze potrebbero essere rilevanti per un mercato già in difficoltà. Mentre i giganti della tecnologia rimangono perlopiù in silenzio, le associazioni di categoria si fanno sentire, sollecitando chiarimenti e interventi.

Tariffe composte: impatti sui settori coinvolti

Nel corso del fine settimana, il Presidente Trump ha dichiarato che le tariffe sugli articoli importati da Canada, Cina e Messico entreranno in vigore martedì prossimo. Tra i beni colpiti, ci sono numerosi prodotti di consumo, ma i settori della tecnologia e dei videogiochi potrebbero subire l'impatto più significativo. Vip come Apple, Google, Meta, Microsoft, Nintendo, Samsung e Sony non si sono espressi pubblicamente, il che ha suscitato interrogativi sulle loro strategie e piani in questa fase incerta.

La risposta delle aziende è stata pressoché assente. Il sito The Verge ha contattato diversi rappresentanti del settore per avere delucidazioni, ma le uniche risposte ricevute sono state quelle di Google e Microsoft, che hanno declinato di commentare. Anche Nvidia, tramite la portavoce Stephanie Matthew, ha optato per il silenzio. La mancanza di posizioni ufficiali da parte di questi colossi tecnologici lascia aperte numerose domande su come potrebbero reagire a tali misure fiscali.

Le voci del settore: commenti dalle associazioni professionali

Se le aziende non si sono pronunciate, le associazioni del settore, invece, hanno fatto sentire la loro voce. Jason Oxman, presidente e CEO dell'Information Technology Industry Council, ha rilasciato dichiarazioni in cui esorta l'Amministrazione Trump a mirare a risultati chiari e costruttivi nelle sue negoziazioni con i governi esteri. Oxman ha sottolineato l'importanza di evitare restrizioni commerciali che potrebbero indebolire i legami economici nordamericani. Il suo appello include anche la richiesta di un allentamento delle tariffe una volta raggiunti risultati tangibili.

In aggiunta, l'Entertainment Software Association ha dichiarato che le tariffe sui dispositivi per videogiochi e prodotti correlati avrebbero ripercussioni su americani di tutte le età. L'associazione ha esortato l'Amministrazione a lavorare in modo trasparente con il settore privato per evitare danni significativi ai cittadini. Le preoccupazioni espresse evidenziano un potenziale aumento dei costi che potrebbe ricadere sui consumatori finali, rendendo i prodotti tecnologici più onerosi.

Aspetti futuri: un mercato incerto

Il clima di incertezza creato da queste tariffe sta alimentando un dibattito intorno all'impatto economico su vari settori. Le aziende stanno monitorando attentamente la situazione, poiché eventuali incrementi di prezzo potrebbero modificarne le strategie commerciali, influenzando anche i lanci di nuovi prodotti e le campagne di marketing. Con l'imminente scadenza per l'entrata in vigore delle tariffe, le aspettative sono alte riguardo alla direzione che prenderanno le negoziazioni future con i governi di Canada e Cina.

Il silenzio delle aziende potrebbe riflettere una strategia di attesa o una preoccupazione per conseguenze impreviste. Quello che è certo è che l'equilibrio economico potrebbe subire un cambiamento significativo, e le associazioni di categoria stanno spingendo affinché venga trovata una soluzione che tuteli interessi e consumatori. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come questi sviluppi economici influenzeranno il panorama tecnologico e commerciale del mercato.