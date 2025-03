Tapbots lancia Phoenix: una nuova app per il mondo di Bluesky

Con l'ascesa dei social media, la ricerca di alternative a piattaforme tradizionali come Twitter è diventata fondamentale. Tapbots, celebre per l'applicazione Tweetbot ormai non più attiva, ha annunciato lo sviluppo di una nuova app chiamata Phoenix, dedicata alla rete sociale Bluesky, prevista per il rilascio entro la fine dell'anno. L'azienda ha deciso di ampliare il proprio orizzonte, rispondendo a una crescente domanda di strumenti dedicati a un'utenza che si sta ufficialmente dividendo tra Mastodon e Bluesky.

Il progetto Phoenix per i dispositivi Apple

Phoenix sarà disponibile sia per iPhone che per Mac, frutto di un lavoro sinergico con Ivory, l'app progettata da Tapbots specificamente per Mastodon. Gli sviluppatori hanno riconosciuto l'impatto di Bluesky, notando come la propria clientela ora richieda soluzioni che si adattano a entrambe le piattaforme social. Secondo le dichiarazioni di Tapbots, il semplice mantenimento di Ivory non è più sufficiente a garantire la sostenibilità dell'azienda, rendendo necessaria l'adozione di questa nuova direzione.

Continuità nello sviluppo di Ivory

Contrariamente alle aspettative di una possibile archiviazione di Ivory, Tapbots ha confermato che continuerà a sviluppare l'app per Mastodon anche dopo il lancio di Phoenix. Le due applicazioni, pur condividendo alcune funzionalità, resteranno distinte, permettendo agli utenti di scegliere l'opzione che meglio si adatta alle loro esigenze. L'azienda ha spiegato che la creazione di app separate consente di offrire un'esperienza più mirata e personalizzata, sebbene sia prevista in futuro la funzionalità di pubblicazione cross-platform.

La transizione da Tweetbot a Ivory

L'interruzione del supporto da parte di Twitter per le piattaforme di terze parti ha costretto Tapbots a riconsiderare la propria strategia, portando al lancio di Ivory. Quest'ultima rappresenta una risposta immediata ai bisogni di chi desidera continuare a interagire nei social media attraverso un'alternativa a Twitter. I due servizi, Mastodon e Bluesky, sono considerati valide opzioni per gli utenti in cerca di nuove modalità di comunicazione online.

Prossimi passi e disponibilità di Phoenix

L'uscita di Phoenix è attesa per l'estate, con la possibilità di accedere a una versione alpha pubblica nell'immediato futuro. Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale di Tapbots, dove gli utenti potranno seguire l'evoluzione di questa nuova app. Con questo sviluppo, Tapbots si posiziona nuovamente nel panorama delle applicazioni sociali, proponendo strumenti per interagire con una rete in continua espansione.