Tablet per telefonare, quali sono i modelli migliori? Ecco tre prodotti Samsung lanciati di recente

Negli ultimi tempi stiamo assistendo al lancio di smartphone con schermi sempre più grandi, tanto che ormai alcuni top di gamma delle aziende principali sono talmente vicini ai 7 pollici da somigliare sempre più ai tablet.

Al contrario, i tablet restano sempre delle stesse dimensioni e soprattutto non sembrano dotarsi di funzionalità particolarmente innovative. Ad esempio, anche se dispongono di connettività 4G e LTE, la maggior parte dei tablet non ancora supporta le telefonate. Non tutti, fortunatamente, perchè qualche tablet è dotato di funzionalità “da telefono”: si tratta di prodotti che vengono forniti con un’app di composizione del telefono e tutto il resto che si trova solitamente su uno smartphone Android.

Chiaramente, se l’esigenza è telefonare si provvede all’acquisto di uno smartphone. Sebbene l’obiezione sia legittima, c’è comunque una fetta di pubblico che preferisce avere un tablet con funzionalità da telefono. Quali sono, quindi, i migliori tablet moderni in grado di effettuare chiamate telefoniche? Vediamoli insieme.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Questo meraviglioso tablet Android di fascia media (il costo è di circa 400 euro, ndr) non solo viene fornito con una S Pen gratuita, ma anche con un dialer telefonico. Nelle recensioni di questo prodotto viene spesso elogiato il design leggero e moderno, assieme agli altoparlanti potenti e dal suono pieno. Si può telefonare facilmente con la versione cellulare, proprio come se fosse uno smartphone da 10,4 pollici.

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 “

Se l’utente è invece alla ricerca di un tablet economico con funzionalità di chiamata telefonica, la scelta giusta potrebbe essere il tablet più recente della serie A di Samsung, vale a dire il Galaxy Tab A7 10.4”. Le sue prestazioni non sono molto diverse dal Tab S6 Lite di fascia media: questo tablet sfoggia anche due altoparlanti in più, per un totale di quattro, due su ciascun lato. Dato che si tratta di un tablet economico, non ha il supporto per S Pen, né ci si può aspettare chissà quali prestazioni (specialmente dal punto di vista del gaming, ndr): tuttavia, questo prodotto è perfetto per il consumo multimediale e sì, anche per fare e ricevere telefonate. Il prezzo è di 344 euro.

Samsung Galaxy Tab A 8.0” con S Pen

Siamo di fronte ad un tablet che è in realtà una specie di telefono delle dimensioni di 8 pollici. Il Tab A 8.0” viene fornito con una S Pen, comodamente riposta all’interno del tablet stesso, in modo simile a quanto avviene con la serie di smartphone Galaxy Note. Sui rivenditori online lo si trova a circa 220 euro.

Fonte Phone Arena