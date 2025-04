T-Mobile: ritorna l’opzione per il cambio SIM self-service, attesa per aprile

T-Mobile ha fatto notizia nel settore delle telecomunicazioni introducendo misure discriminatorie nel servizio di cambio SIM, un’iniziativa avviata nel 2022 per contrastare gli attacchi di SIM swap. Queste modifiche hanno costretto i clienti a contattare direttamente il supporto o recarsi presso i negozi per poter modificare la propria SIM. Recentemente, però, un report ha lasciato intravedere la possibilità di un ritorno all’opzione di cambio SIM self-service, attesa per la fine di aprile.

Le misure di sicurezza implementate da T-Mobile

Nel 2022, T-Mobile ha disattivato la funzione di cambio SIM self-service come risposta a un aumento preoccupante di attacchi di SIM swap, una forma di frode in cui i criminali riescono a prendere il controllo del numero di telefono di una vittima trasferendo la sua SIM su un dispositivo a loro disposizione. Questa manovra ha suscitato il timore tra i consumatori, spingendo l’operatore a rendere temporaneamente obbligatoria l’interazione con il servizio clienti per ogni modifica relativa alle SIM. Nonostante T-Mobile avesse inizialmente annunciato che l’interruzione fosse provvisoria, a distanza di oltre due anni, il self-service per il cambio SIM rimaneva assente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le novità in arrivo con l’app T-Life

La notizia più recente suggerisce che l’attesa opzione di cambio SIM self-service potrebbe tornare disponibile tramite l’app T-Life. Secondo quanto riportato, il 24 aprile il carrier potrebbe lanciare questa funzionalità come parte di un insieme di aggiornamenti previsti per l’app T-Life. Tuttavia, al momento non sono stati forniti dettagli specifici su come funzionerà l’intera procedura al momento del rilascio, lasciando i clienti in attesa di ulteriori chiarimenti.

Oltre al tanto desiderato cambio SIM, l’app T-Life potrebbe offrire anche altre nuove funzionalità, come un pulsante “Store Mode” nella scheda di acquisto e la possibilità di gestire l’upgrade dei piani tariffari direttamente dalla piattaforma. Queste novità potrebbero semplificare l’esperienza utente e migliorare il servizio complessivo ricevuto dai clienti.

La situazione attuale per i clienti T-Mobile

A oggi, i clienti T-Mobile continuano a trovare frustrante dover interagire con il servizio clienti o recarsi fisicamente nei negozi per effettuare semplici operazioni di cambio SIM. Questo approccio contrasta con le politiche di altri carrier come Verizon e AT&T, che hanno mantenuto l’opzione di cambio self-service disponibile per i loro utenti. Il feedback dei clienti sugli attuali requisiti di verifica è complesso, spesso caratterizzato da lamentele riguardanti lunghe attese e procedure poco chiare.

Mentre l’attesa per il ritorno della funzione di cambio SIM self-service continua, molti utenti di T-Mobile sperano che l’operatore non solo ripristini questa funzionalità, ma anche che apporti ulteriori migliorie al servizio per garantire una maggiore soddisfazione del cliente e una risposta tempestiva alle minacce informatiche.