T-Mobile lancia il sistema ABS per la MLB, con accesso gratuito a MLB.tv per i clienti

L'innovazione tecnologica raggiunge il mondo del baseball grazie a T-Mobile, che ha annunciato l'implementazione di una rete 5G privata per il sistema di automatizzazione delle chiamate di palla e strike durante il Spring Training 2025. Oltre alla modernizzazione dell’esperienza di gioco, l’operatore offre un vantaggio esclusivo ai suoi clienti: l'accesso gratuito a MLB.tv per la decima stagione consecutiva. Questo articolo esplora i dettagli di queste novità e il loro impatto sullo sport.

Il sistema ABS tra novità e sperimentazione

Quest'anno, i giocatori della Major League Baseball potranno, per la prima volta, contestare le chiamate di palla o strike grazie all'introduzione del sistema ABS. Tale sistema non influenzerà il regolare campionato del 2025, essendo attualmente in fase di test in circa il 60% delle partite di Spring Training. Questa introduzione rappresenta un cambiamento rilevante per il baseball, che continua a cercare modi per integrare la tecnologia nel gioco. La rete privata 5G di T-Mobile fa parte della soluzione denominata Advanced Network Solution , progettata appositamente per supportare il sistema ABS con una connessione rapida e sicura.

Le telecamere Hawk-Eye, installate negli stadi del Spring Training, giocano un ruolo cruciale nella localizzazione della zona di strike. Grazie a queste tecnologie, la rete di T-Mobile riesce a gestire il flusso di dati necessario per il corretto funzionamento del sistema ABS. Questa iniziativa non è solo un passo avanti per la MLB, ma rappresenta anche un prototipo di utilizzo della tecnologia 5G in contesti sportivi, aprendo la strada ad ulteriori applicazioni in futuro.

Accesso gratuito a MLB.tv per i clienti T-Mobile

Un'altra notizia entusiasmante riguarda l'accesso gratuito a MLB.tv per i clienti T-Mobile. Per il decimo anno consecutivo, T-Mobile offre ai suoi abbonati e ai clienti di Metro by T-Mobile, Home Internet e piccole imprese la possibilità di accedere al servizio di streaming MLB.tv. Questo permette di seguire le partite in diretta, dando la possibilità di godere di una stagione intera di baseball senza alcun costo, un'opportunità da non perdere. Gli utenti possono ottenere il loro abbonamento attraverso l’app T-Life, dalle date del 25 al 31 marzo.

MLB.tv rappresenta un vantaggio significativo, considerando che il costo di un abbonamento annuale supera i 150 dollari. Tuttavia, è importante notare che l'accesso al servizio non coprirà la maggior parte delle partite in mercato, per via delle restrizioni di blackout, il che significa che per vedere quelle partite sarà comunque necessario possedere un abbonamento via cavo. Nei confronti delle partite fuori mercato, però, MLB.tv si dimostra un'opzione valida e vantaggiosa per gli appassionati che desiderano seguire le loro squadre preferite.

La crescente popularità delle offerte di T-Mobile

Secondo le statistiche fornite da T-Mobile, MLB.tv è uno dei vantaggi più apprezzati dai clienti. Durante la stagione 2024, gli abbonati hanno trasmesso ben 58 milioni di ore di baseball in diretta, un numero record che testimonia l'interesse e l'uso massiccio della piattaforma. Questo successo non solo evidenzia l'importanza del baseball nel panorama sportivo statunitense, ma anche il valore delle partnership tra le aziende tecnologiche e le leghe sportive, che continuano a migliorarne l'accesso e l'esperienza per i fan.

Con la tecnologia che avanza e l'interesse crescente per il baseball, T-Mobile si dimostra un alleato prezioso per la Major League Baseball, portando innovazione nel gioco e regalando agli appassionati nuove opportunità di vivere il baseball.