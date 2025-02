T-Mobile lancia il programma beta pubblico per la connettività satellitare Starlink

La notizia che molti utenti di smartphone aspettavano è finalmente arrivata. T-Mobile ha ufficialmente reso disponibile la sua feature di connettività satellitare Starlink in fase di beta pubblica. Questo significa che chi possiede uno smartphone compatibile, sia esso un iPhone o un dispositivo Android, può registrarsi per provare questa tecnologia innovativa. Importante notare che anche i clienti di altre compagnie telefoniche potranno partecipare al test.

Test gratuito fino a luglio per gli utenti selezionati

Chi verrà approvato come beta tester avrà l'opportunità di utilizzare la connettività satellitare di Starlink senza alcun costo fino al mese di luglio. Tuttavia, i posti disponibili sono limitati. Una volta terminato il periodo di test gratuito, i clienti T-Mobile con un piano Go5G Next, o altri piani idonei, continueranno ad avere accesso a questa funzione senza ulteriori spese. Per i clienti con altri piani T-Mobile, sarà possibile attivare il servizio al costo di 15 dollari al mese per linea. Per chi non è cliente T-Mobile ma desidera usufruire della feature, il prezzo sarà di 20 dollari al mese per linea.

Per chi si registrerà al programma beta entro la fine di febbraio, è prevista un'offerta vantaggiosa: un prezzo ridotto di 10 dollari al mese a partire da luglio.

Connettività in aree senza rete cellulare

La vera innovazione della funzione Starlink di T-Mobile è la capacità di connettersi automaticamente a uno dei numerosi satelliti in orbita, quando ci si trova in aree all'aperto degli Stati Uniti dove il segnale cellulare non è disponibile. Gli utenti che parteciperanno alla beta e che possiedono uno smartphone compatibile potranno inviare e ricevere messaggi iMessage e SMS anche in assenza di copertura cellulare o Wi-Fi.

T-Mobile ha anche comunicato che il supporto per le chiamate vocali e i dati mobili è previsto in futuro.

Funzionalità di connessione satellitare anche su iPhone

Per coloro che utilizzano un iPhone, è importante sapere che il dispositivo visualizzerà la scritta "SAT" nella barra di stato del telefono quando si connette alla funzione satellitare offerta da T-Mobile Starlink. Se si desidera disattivare questa funzione, basta accedere all'app Impostazioni, selezionare "Cellulare", cliccare sul proprio operatore o numero di telefono e disattivare l'opzione Satellite.

È interessante notare che Apple ha già introdotto un sistema di connettività satellitare nelle sue versioni di iPhone 14 e successivi in collaborazione con Globalstar. Pertanto, gli utenti possono sfruttare sia le funzionalità satellitari di Apple che quelle fornite dagli operatori.

Sviluppi futuri e richieste di emergenza

Inizialmente, la connettività satellitare di Apple era limitata alla comunicazione con i servizi di emergenza. Tuttavia, con l'arrivo di iOS 18, è stata introdotta la possibilità di inviare e ricevere iMessage e SMS tramite satellite a chiunque. Inoltre, gli utenti di iPhone possono aggiornare la loro posizione nell'app Trova il mio e chiedere assistenza stradale attraverso la stessa tecnologia satellitare. Queste funzionalità sono attualmente disponibili sul territorio statunitense, con variabilità in altri paesi. Al momento, il servizio è ancora gratuito per gli utenti.