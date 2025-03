T-Mobile introduce nuove tariffe e promozioni per i clienti con piani legacy

Negli ultimi giorni T-Mobile ha suscitato disagi tra i suoi clienti storici, annunciando un incremento di $5 per linea sui conti di alcuni piani, inclusi quelli più vecchi come il T-Mobile One. Questi piani erano stati promessi senza aumenti di prezzo, soprattutto per coloro che sono stati integrati dopo la fusione con Sprint. Non è chiaro invece se ci sia un collegamento tra i clienti che riceveranno l’aumento e quelli che otterranno delle linee gratuite.

Offerte di linee gratuite: coincidenza o strategia?

Proprio mentre iniziava a comunicare l’aumento dei prezzi, T-Mobile ha anche lanciato delle offerte di linee gratuite per alcuni abbonati a piani più vecchi. Secondo quanto riportato dal Mobile Report, il giorno prima dell’ufficializzazione degli aumenti, T-Mobile ha cominciato a fornire una linea vocale gratuita a determinati clienti. Una settimana successiva all’innalzamento delle tariffe, l’azienda ha diffuso un’altra offerta di linee gratuite per quei clienti che sono con T-Mobile da oltre dieci anni.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Chi può richiedere queste nuove offerte di linea gratuita?

Per quanto riguarda l’idoneità alle nuove offerte, T-Mobile ha avvisato i clienti scelti attraverso avvisi nel T-Life App o notifiche dirette. I piani eleggibili includono una categoria chiamata “Loyalty BYOD March 2025” o “Loyalty BYOD March 2025 Part 2”. Tuttavia, i clienti che già possiedono due o più linee gratuite, o raggiungono il numero massimo di linee vocali , non potranno richiedere queste nuove offerte.

L’offerta per i clienti a lungo termine richiede che siano attivi al 10 marzo 2015 e abbiano almeno due linee vocali a pagamento su un piano familiare. È importante notare che non possono avere più di una linea gratuita o scontata attiva. Piani specifici come First Responder o 55+ escludono dal progetto. Anche in questo caso, si presenta la formula BYOD, con la possibilità di applicare l’offerta solo su un dispositivo già in possesso o acquistato separatamente, con una tariffa di attivazione di $10.

Gestire gli aumenti delle tariffe mensili: il punto di vista degli esperti

T-Mobile ha commentato la situazione dichiarando: “Offriamo di tanto in tanto promozioni selettive ai clienti e questo è uno di quei momenti.” Jason Leigh, senior research manager di 5G e mobilità di IDC, non ha trovato sorprendente questa scelta aziendale. Secondo lui, sebbene l’offerta promozionale non sia direttamente collegata all’aumento dei prezzi, la tempistica è sicuramente significativa.

Leigh ha osservato che le compagnie di telecomunicazioni utilizzano promozioni come questa per smorzare il malcontento che deriva dagli aumenti delle tariffe. Ha citato gli aumenti di AT&T nel 2024 per l’aumento dei dati ad alta velocità, facendo notare come T-Mobile stia cercando di rendere i clienti più disposti ad accettare gli aumenti di prezzo grazie all’offerta di benefici indiretti legati a queste promozioni.