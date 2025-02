T-Mobile estende il servizio di messaggistica satellitare con Starlink a tutti gli utenti negli Stati Uniti

T-Mobile ha recentemente annunciato l’espansione del suo servizio di messaggistica via satellite in collaborazione con Starlink, permettendo a tutti gli utenti negli Stati Uniti di partecipare alla fase beta senza alcun costo fino a luglio. Questa iniziativa è accessibile a clienti di vari operatori, tra cui Verizon, AT&T e, ovviamente, T-Mobile, a patto di possedere dispositivi compatibili. Ma quali sono gli smartphone che possono accedere a questa innovativa tecnologia? Ecco un’analisi dettagliata.

Elenco dei dispositivi compatibili con T-Mobile Starlink

La lista di dispositivi compatibili con il servizio T-Mobile Starlink è piuttosto ampia e include alcuni modelli molto conosciuti. Secondo l'operatore, sono compatibili "la maggior parte degli smartphone degli ultimi quattro anni". Tuttavia, per ottenere la migliore esperienza utente, è consigliabile utilizzare smartphone ottimizzati per la tecnologia satellitare. T-Mobile sta collaborando con i produttori di dispositivi per perfezionare la compatibilità, partendo dai modelli più recenti.

Le categorie di smartphone compatibili includono i seguenti:

Apple: - iPhone 14 e successivi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

Google: - Serie Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold.

Samsung: - Serie Galaxy S21 e successive, comprensive delle versioni Fan Edition: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S21 FE, S23 FE, S24 FE. - Serie Galaxy Z Fold e Flip dalla versione 3 in poi: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 6, Z Flip 6. - Galaxy A-Series in specifici modelli: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54. - Galaxy X Cover 6 Pro.

Motorola: - Modelli 2024 e successive, inclusi Razr, Razr Plus, Edge e G series: Motorola Razr 2024, Razr Plus 2024, Motorola Edge 2024, Moto G 2025, Moto G 2024, Moto G Stylus 5G 2024, Moto G Play 2024, Moto G Power 5G.

T-Mobile: - Modelli REVVL 7 e REVVL 7 Pro.

Questa varietà di dispositivi dimostra che anche gli utenti con smartphone di fascia media possono unirsi alla fase beta di T-Mobile Starlink, mentre restano in sospeso alcune compatibilità, come quelle relative ai modelli Pixel A e alcuni telefoni OnePlus. Ulteriori aggiornamenti da T-Mobile potrebbero chiarire ulteriormente le compatibilità e le specifiche tecniche necessarie.

Funzionalità e potenzialità del servizio

Durante la fase beta, gli utenti potranno inviare e ricevere messaggi testuali tramite satellite, il che significa che non saranno limitati solo ai messaggi di emergenza, classe SOS. T-Mobile ha anche anticipato che in futuro saranno disponibili anche capacità di voce e dati, sebbene non sia stata fornita una tempistica precisa. Questo servizio rappresenta quindi un’importante innovazione nel settore delle telecomunicazioni, con un potenziale di utilizzo che potrebbe rivelarsi vasto, specialmente in situazioni di emergenza o in aree con scarsa copertura di rete mobile.

Non si tratta solo di una novità, ma di una reale opportunità per migliorare come ci connettiamo e comunichiamo. La capacità di effettuare chiamate e inviare dati tramite via satellite potrebbe un giorno diventare una parte essenziale delle comunicazioni moderne, offrendo a tutti gli utenti, indipendentemente dal loro operatore telefonico, un servizio più sicuro e affidabile.

Per chi vuole saperne di più

Se stai pensando di provare il servizio T-Mobile Starlink e hai un dispositivo compatibile, è l’occasione perfetta per esplorare queste nuove funzionalità. Non dimenticare di controllare se il tuo smartphone è aggiornato all’ultima versione del software per garantire l'accesso senza problemi al servizio. Con la miriade di modelli già supportati e le promesse di espansione futura, l'orizzonte delle comunicazioni spaziali si fa sempre più interessante.

Hai già provato il servizio? Qual è l'esperienza con il tuo smartphone? Siamo curiosi di sapere!