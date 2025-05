T-Mobile e Verizon: la verità dietro le garanzie sui prezzi che tutti i clienti devono conoscere

Negli ultimi anni, i principali operatori telefonici, come T-Mobile e Verizon, hanno apportato aumenti significativi ai loro prezzi, in parte a causa dell’impatto economico della pandemia. In questo scenario, le aziende hanno cercato di attrarre e rassicurare i consumatori lanciando garanzie sui prezzi. In particolare, T-Mobile ha recentemente promesso un impegno di cinque anni, che si affianca alla proposta di Verizon di un impegno di tre anni. Ma quanto possiamo fidarci di queste promesse?

Cosa promettono T-Mobile e Verizon con le loro garanzie

Verizon offre una garanzia di prezzi che promette di mantenere invariati i costi del piano per un periodo di tre anni. Tuttavia, ci sono delle limitazioni da considerare: questa garanzia si applica esclusivamente alle funzionalità di chiamate, messaggi e dati del piano. Inoltre, è necessario essere abbonati a un piano “myPlan” per beneficiare di questa offerta. Se un cliente decide di rimuovere una linea o di passare a un piano non idoneo, la garanzia perde validità.

Analogamente, T-Mobile ha recentemente introdotto una garanzia sui prezzi di cinque anni che presenta una struttura simile, ma con alcune differenze peculiari. Anche in questo caso, la garanzia copre solo chiamate, messaggi e dati. Per registrarsi si deve aderire a uno dei piani “Experience” di T-Mobile. Importante notare che l’aggiunta o la modifica di linee nell’ambito della gamma Experience non prolunga né resetta il termine di cinque anni. Un aspetto positivo è che la garanzia copre anche le linee per tablet e smartwatch, purché siano associate a un piano vocale idoneo.

Tuttavia, un’analisi più approfondita delle condizioni rivela un quadro meno incoraggiante. Sebbene le garanzie possano sembrare allettanti, in realtà ci sono molte zone d’ombra.

La storia delle garanzie sui prezzi di T-Mobile

Per chi segue il settore, questa proposta potrebbe suonare famigliare. T-Mobile aveva già presentato la sua prima garanzia sui prezzi nel 2015, promettendo un blocco dei prezzi a vita per i clienti, senza aumenti. Da allora, le condizioni delle garanzie hanno subito numerosi cambiamenti, e oggi è evidente che l’impegno iniziale presentava margini di manovra piuttosto ampi.

I clienti che sono rimasti sui piani legacy più datati possono godere di una protezione più vantaggiosa rispetto alle nuove offerte. Tuttavia, eventi recenti hanno dimostrato che T-Mobile è disposta a rivedere anche i propri impegni più solidi. Attualmente, i nuovi piani Experience offrono un termine di cinque anni, mentre i piani Magenta e Go5G ricadono nel modello del precedente blocco dei prezzi. Questa versione garantisce che il costo base non aumenti e include tasse e spese, ma presenta anch’essa delle eccezioni. Se il gestore decide di aumentare i prezzi per qualsiasi ragione, promette di coprire solamente l’ultimo mese di servizio, escludendo tasse, spese e aggiunte.

Le differenze tra i vecchi e i nuovi sistemi di T-Mobile

Per meglio capire la differenza tra i piani, è utile fare un confronto tra il vecchio e il nuovo sistema di T-Mobile. Nella versione originale della garanzia, le tasse, le spese e le aggiunte facevano parte della protezione. Al contrario, ciò che viene offerto ora non include più tali protezioni. In passato si prometteva di non aumentare i prezzi, e nel caso quest’ultimi aumentassero, il cliente riceveva un mese di servizio gratuito. La nuova garanzia elimina questa clausola di rimborso e si concentra sulla stabilità dei prezzi di base per i cinque anni.

Mentre la promessa di cinque anni può sembrare più generosa rispetto alla vecchia formula di rimborsi, in effetti non offre più vantaggi reali. Le nuove garanzie non coprono tasse, spese o vantaggi come i servizi di streaming. Fino a poco tempo fa, la modifica dei prezzi avrebbe causato una forte reazione da parte dei consumatori, rendendo T-Mobile riluttante a intraprendere questa strada.

Adesso, però, le nuove condizioni offrono maggiore flessibilità a T-Mobile e Verizon. Entrambi i gestori possono aumentare il costo delle aggiunte, introdurre nuove spese, o modificare la disponibilità delle funzionalità senza rompere le garanzie. Sebbene il prezzo di base del piano possa rimanere fisso, il costo totale mensile potrebbe comunque aumentare.

La realtà delle garanzie sui prezzi e la strategia di marketing

Occorre notare che queste garanzie non rappresentano una protezione effettiva dai costi crescenti. In effetti, la garanzia di cinque anni di T-Mobile è limitata a un certo periodo e non offre la stessa sicurezza dei contratti precedenti, che erano progettati per durare indefinitamente, purché il cliente rimanesse sullo stesso piano. Questa nuova offerta dà l’impressione di una maggiore generosità rispetto a Verizon, ma in realtà, T-Mobile si sta allontanando da un beneficio che era considerato vantaggioso per i clienti.

Quindi, sebbene la proposta “cinque anni è meglio di tre” possa avere un certo appeal in ambito pubblicitario, è essenziale essere cauti. I contratti di garanzia precedenti erano più esaustivi, coprendo oneri e servizi accessori. Ora, la situazione è mutata notevolmente.

Verizon, dal canto suo, non è esente da colpe: la sua garanzia di tre anni presenta le stesse esclusioni. Tuttavia, essendo Verizon un operatore che non ha mai fatto promesse a lungo termine, il cambiamento non risulta così evidente. T-Mobile, al contrario, si sta lentamente allontanando da ciò che rendeva la sua offerta un punto di riferimento nel settore.

In sintesi, sebbene le garanzie sui prezzi possano sembrare un fattore positivo, non sono sufficienti da sole per giustificare un cambio di operatore. Chi cerca un costo mensile contenuto dovrebbe considerare l’idea di rimanere su piani legacy più tradizionali o esplorare opzioni prepagate che non presentano costi nascosti e modifiche delle condizioni.