T-Mobile domina la scena 5G negli Stati Uniti: analisi dettagliata della disponibilità

La disponibilità della rete 5G negli Stati Uniti è stata oggetto di studio da parte di Ookla, la quale ha rivelato che T-Mobile si distingue nettamente rispetto agli altri operatori. Il report offre un'analisi approfondita sulla percentuale di utenti con accesso a reti 5G, sia in contesti urbani che rurali, evidenziando zone in cui la copertura è più solida e aree dove le sfide rimangono evidenti.

Il quadro generale della disponibilità 5G

Il report di Ookla ha esaminato l'accesso al 5G tra gennaio 2019 e ottobre 2024, rivelando che T-Mobile ha raggiunto una percentuale del 89.4% di disponibilità 5G nella seconda metà del 2024. Questo valore la colloca al primo posto nella classifica della disponibilità 5G rispetto ad AT&T e Verizon, sia in ambito urbano che rurale. In contesti metropolitani, quasi la totalità della popolazione collegata può accedere a questa tecnologia avanzata, mentre la situazione si complica notevolmente nelle zone meno popolose.

I dati mostrano chiaramente che la disponibilità 5G tende a diminuire drasticamente al di fuori delle città. In particolare, T-Mobile emerge come il fornitore più affidabile per gli utenti nelle aree rurali, un aspetto cruciale per chi vive lontano dai centri urbani.

Analisi della disponibilità per singolo carrier

L'analisi di Ookla offre un interessante spaccato della disponibilità 5G per ogni operatore negli Stati Uniti. Per T-Mobile, gli stati con la migliore disponibilità 5G nelle aree rurali sono Florida e Connecticut, entrambi con percentuali superiori all’80%. In ambito urbano, stati come Nevada e Illinois mostrano i risultati migliori, attestandosi vicino al 92%.

AT&T, dal canto suo, presenta stati come Texas e Florida come i migliori per la copertura 5G nelle aree rurali, con percentuali rispettivamente del 78.17% e del 75.24%. Nel contesto urbano, la Florida spicca con una percentuale del 91.1%, seguita da California.

Tuttavia, Verizon mostra una performance mediocre: Ohio e Arkansas si posizionano rispettivamente al primo e secondo posto per la disponibilità rurale, con percentuali che non superano il 56%. La situazione è simile in ambito urbano, dove Ohio raggiunge solo il 73.86%.

Le sfide della disponibilità 5G sono evidenti in Wyoming, stato che presenta la minore copertura per tutti e tre i carrier. Qui, solo il 59.29% degli utenti T-Mobile riesce a rimanere connesso alla rete 5G, mentre per AT&T e Verizon le percentuali scendono drasticamente a 29.73% e 9.8%.

Le strategie diverse dei principali fornitori

Ookla rileva che la disponibilità del 5G non dipende solo dalla copertura, ma anche dalle politiche adottate da ciascun operatore. T-Mobile, dopo l'acquisizione di Sprint, ha perseguito un'espansione aggressiva della rete nelle aree rurali, nel rispetto di un requisito stabilito dalla Federal Communications Commission . Questa condizione imponeva a T-Mobile di fornire servizio 5G a circa il 97% della popolazione statunitense entro tre anni dall’acquisizione, con un obiettivo finale del 99% dopo sei anni.

AT&T ha beneficiato della vincita del contratto FirstNet, creando una rete di emergenza per i servizi di prima risposta, e pertanto ha concentrato i suoi sforzi nell'implementazione del 5G in quelle aree. Il carrier sta anche lavorando per espandere la propria rete 5G a bassa e media frequenza.

Verizon, a sua volta, ha seguitato una strategia basata su acquisizioni e sull’uso del proprio C-band. La società ha cercato di acquistare provider locali, ma ha incontrato difficoltà nell’espandere la propria rete 5G. Tuttavia, le dichiarazioni del CEO indicano un’intenzione di migliorare la copertura nelle aree suburbane e rurali.

Verso un futuro di maggiore disponibilità 5G

La disponibilità del 5G nelle aree rurali sta migliorando costantemente. Oltre alle politiche aziendali dei vari fornitori, ci sono iniziative significative come il Fondo 5G per l'America Rurale della FCC, che mira a sostenere le aziende con finanziamenti fino a 9 miliardi di dollari per l'ampliamento della rete 5G. Gli sviluppi futuri promettono un rafforzamento della connettività anche nelle zone meno accessibili.