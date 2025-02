T-Mobile diventa fornitore esclusivo della rete per le operazioni municipali di New York

New York City ha appena siglato un accordo storico con T-Mobile, designando quest'ultima come fornitore esclusivo della rete per le operazioni municipali e la comunicazione di pubblica sicurezza. Questo passo strategico mira principalmente a migliorare la connettività per i soccorritori e a fornire vantaggi economici ai dipendenti della città. L'accordo, reso noto di recente, rappresenta un'importante evoluzione nel supporto delle operazioni critiche all'interno della metropoli.

Un accordo fondamentale per la sicurezza pubblica

L'intesa tra New York City e T-Mobile si fonda sulla necessità di potenziare le comunicazioni nella gestione delle emergenze. Con il supporto della rete 5G standalone , T-Mobile promette di offrire maggiore sicurezza, minori ritardi e funzioni avanzate come il "network slicing", che consentirà agli operatori di ottimizzare le risorse della rete in tempo reale.

Le forze di polizia, i vigili del fuoco e le squadre mediche d'emergenza avranno accesso prioritario alla rete T-Priority, una soluzione strategica progettata specificamente per migliorare le loro operazioni. Matthew Fraser, il Chief Technology Officer della città, ha sottolineato l'importanza di questo accordo, evidenziando come le nuove tecnologie forniscano strumenti all’avanguardia ai soccorritori e contribuiscano a garantire la sicurezza dei cittadini.

Collaborazione con aziende tecnologiche

In aggiunta a questa collaborazione, T-Mobile non opererà da sola. L'azienda si è già alleata con nomi prestigiosi nel settore tecnologico come Samsung, Skydio e Getac, per dotare i soccorritori di strumenti innovativi. Tra i dispositivi forniti ci sono dispositivi robusti, droni e applicazioni alimentate dall'intelligenza artificiale, che aiuteranno a migliorare la consapevolezza situazionale e a velocizzare i tempi di risposta in situazioni di emergenza.

Un'altra novità attesa è il lancio di T-Mobile Starlink, un servizio di rete satellitare che garantirà connettività anche nelle aree remote dove il segnale cellulare tradizionale non arriva. Questa iniziativa sarà offerta senza costi aggiuntivi per le agenzie di soccorso che utilizzeranno i piani T-Priority.

Vantaggi economici per i dipendenti della città

Oltre agli indubbi miglioramenti legati alla sicurezza, questo accordo porterà con sé anche vantaggi significativi per i dipendenti del comune e le loro famiglie. T-Mobile ha previsto piani tariffari scontati, che includono vantaggi come Wi-Fi in volo gratuito, pacchetti di intrattenimento in streaming e dati ad alta velocità internazionali.

Per i soccorritori, il carrier offre l'accesso gratuito al T-Priority network slice per coloro che aderiscono al piano Go5G First Responder. Questo significa che anche i vigili del fuoco volontari e gli altri operatori d'emergenza avranno accesso prioritario alla rete, garantendo loro le stesse opportunità che hanno i soccorritori supportati da agenzie.

Un importante investimento nella comunità

T-Mobile ha inoltre manifestato un forte impegno verso la comunità con una donazione di 2 milioni di dollari alla Tunnel to Towers Foundation, una realtà che offre borse di studio per i figli dei soccorritori caduti e sostiene altre iniziative di aiuto. Questa mossa sottolinea l'intenzione dell'azienda di non solo fornire servizi tecnologici, ma di essere un attore attivo nel miglioramento della vita delle persone.

Il ruolo strategico di T-Mobile nelle operazioni governative

Questo accordo segna un momento cruciale per T-Mobile, non soltanto come fornitore per i servizi di emergenza, ma anche come attore fondamentale nella connettività governativa ed aziendale. Il contratto con New York City, una delle metropoli più grandi e complesse degli Stati Uniti, è un traguardo significativo per l'azienda, che da tempo punta sulla leadership nella diffusione del 5G.

Callie Field, Presidente del gruppo Business di T-Mobile, ha descritto l'accordo come un enorme onore, elogiando l'impegno della città per l'innovazione nella sicurezza pubblica. Tuttavia, la pressione ora è su T-Mobile affinché garantisca prestazioni affidabili in uno degli ambienti di rete più sfidanti del paese.