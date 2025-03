T-Mobile annuncia un aumento di $5 per i clienti con piani più vecchi: ecco cosa c'è da sapere

Numerosi clienti T-Mobile con piani obsoleti sono stati avvisati di un imminente aumento di $5 per linea a partire dalle fatture di aprile o maggio. Questa decisione arriva dopo l'aumento dei prezzi già avvenuto lo scorso giugno per altri piani legacy, portando a interrogativi su quali contratti siano realmente interessati da questa misura.

L'avviso del cambiamento

Il presidente del gruppo consumatori di T-Mobile, Jon Freier, ha informato i clienti in un comunicato, che ha raggiunto CNET. Coloro che sono colpiti dal nuovo aumento hanno ricevuto notifiche il 13 marzo. Solo chi ha ricevuto comunicazioni verrà interessato dall'incremento. Tuttavia, rimane in dubbio quali siano esattamente i piani coinvolti in questa vicenda.

Freier ha giustificato questo aumento con i “costi crescenti degli ultimi anni”, un problema che non riguarda solo T-Mobile, ma coinvolge anche altri operatori. Compagnie come Verizon e AT&T hanno già adottato misure simili nelle scorse stagioni, e ora anche T-Mobile si unisce a questa tendenza.

Quali piani saranno interessati dall'aumento?

Gli aggiornamenti di T-Mobile non specificano chiaramente quali piani subiranno l'incremento di ulteriori $5. Solo i clienti che hanno ricevuto avvisi via SMS o email stanno per affrontare questo cambiamento. Secondo la pagina di aggiornamento sui piani di T-Mobile, l'aumento sarà effettivo dal 2 aprile e include alcune domande frequenti per contestualizzare i dettagli.

Coloro che hanno attualmente piani come Go5G, Go5G Plus, e Go5G Next non vedranno alcuna modifica nel loro costo. Inoltre, chi ha la garanzia di Price Lock o una linea promozionale gratuita sul proprio account non sarà soggetto a questa tariffa aggiuntiva; in effetti, si stima che milioni di clienti non saranno influenzati da questo aumento.

Nel frattempo, in un ampio thread su Reddit dedicato a T-Mobile, molti utenti hanno condiviso le loro esperienze riguardo ai piani e alle comunicazioni ricevute. All’interno di queste conversazioni, alcuni clienti hanno notato che i loro piani in apparenza non sembravano interessati, solo per poi aggiornare con messaggi come "Edit: ho appena ricevuto l'email."

Il background storico del piano Sprint

Particolare attenzione anche per i piani Sprint, i cui clienti avevano ricevuto garanzie di blocco dei prezzi in diversi stati per un periodo di cinque anni, scadente il 1° aprile. Dopo questa data, è atteso l'adeguamento dei costi, pertanto le nuove fasce di prezzi saranno effettive dal 2 aprile. Questo cambiamento rappresenta il secondo incremento nella tariffazione di T-Mobile negli ultimi dodici mesi, evidenziando una tendenza in atto.

Freier ha precisato che i piani che hanno già subito un aumento nei costi non saranno ulteriormente aumentati in questo intervento. Ad esempio, se un cliente ha già visto un incremento di $5 nei suoi piani lo scorso anno, non subirà un ulteriore aumento ora.

Un'evoluzione nel supporto clienti

Nonostante le misure adottate, ai clienti resta la possibilità di contattare il supporto clienti per esprimere eventuali obiezioni al cambiamento. Tuttavia, questo aumento sarà applicato automaticamente agli account interessati, senza possibilità di scelta. In passato, i clienti avevano la facoltà di negoziare il proprio piano con l’operatore; ora, la situazione sembra diversa e meno flessibile.

In sintesi, per i clienti T-Mobile, il 2025 si preannuncia come un anno di trasformazione significativa della propria tariffazione, con gli aumenti che influiscono sulla redditività pur mantenendo inalterati i vantaggi degli attuali piani.