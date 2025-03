Sviluppi recenti sull’app store di Apple in Brasile: la giustizia salva il modello attuale

Negli ultimi giorni, la questione dell’App Store di Apple sta attirando l’attenzione in Brasile. Una recente decisione della giustizia brasiliana ha sollevato interrogativi sulla possibilità di introdurre nuove misure per il mercato delle applicazioni iOS. Questo articolo esplora i vari sviluppi legati a tali decisioni e alle reazioni da parte delle aziende coinvolte.

La sentenza della corte e i suoi effetti

In data recente, una corte civile federale brasiliana ha stabilito che Apple può continuare a distribuire le applicazioni iOS esclusivamente attraverso l’App Store. Questo significa che, per ora, non sarà necessario consentire il “sideloading”, ovvero l’installazione di app da fonti esterne all’Apple Store. Questa decisione arriva dopo una serie di eventi che hanno coinvolto Apple e le autorità brasiliane.

A Novembre dello scorso anno, l’ente antitrust brasiliano, noto come CADE, aveva emesso un ordine che richiedeva ad Apple di permettere la distribuzione di app al di fuori del proprio store. L’azienda avrebbe dovuto rispettare questa direttiva entro venti giorni. Tuttavia, Apple ha presentato appello e, in una successiva udienza, un giudice ha dichiarato che la situazione non era sufficientemente urgente per giustificare misure immediate, concedendo così più tempo alla società per discutere la questione.

La corte, dopo aver ascoltato le argomentazioni di Apple e di altre aziende del settore, ha stabilito che il divieto di sideloading imposta da Apple potesse danneggiare l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato. Tuttavia, il recente pronunciamento fornisce a Apple una vittoria temporanea.

Le preoccupazioni di Apple e il contesto competitivo

Dopo il primo ordine del tribunale che imponeva la possibilità di sideloading, un portavoce di Apple aveva espresso preoccupazioni riguardo alla salvaguardia della privacy e della sicurezza dei suoi utenti. La società ha ribadito che implementare tali cambiamenti avrebbe potuto avere conseguenze negative, non solo per la sua reputazione, ma anche per l’intero ecosistema di app disponibile su iOS.

La questione del sideloading non è solo un tema squisitamente giuridico, ma riflette anche preoccupazioni più ampie legate alla competitività del mercato delle app in Brasile. Le autorità hanno ritenuto che consentire nuove modalità di distribuzione potesse favorire un ambiente più aperto e competitivo, essenziale per il bene dell’innovazione. La corte ha sottolineato che simili cambiamenti sono stati attuati dall’Unione Europea senza causare danni irreparabili per Apple.

Le strategie di Epic Games e possibili sviluppi futuri

Tra i soggetti interessati dalla decisione c’è Epic Games, che ha recentemente annunciato il lancio di Fortnite per iOS in Brasile, previsto per Luglio. Questa notizia ha messo in evidenza il desiderio dell’azienda di espandere la propria presenza sul mercato mobile, un passo in avanti che potrebbe essere complicato se le restrizioni sul sideloading continueranno a persistere.

Pur avendo ottenuto una sospensione temporanea della richiesta di cambiamenti, Apple non ha vinto la battaglia finale. Le autorità brasiliane hanno il diritto di presentare un ricorso contro la decisione del giudice, quindi il panorama legale del settore è ancora in fase di evoluzione.

In sintesi, mentre Apple gode di un periodo di respiro, il futuro della distribuzione di app in Brasile rimane incerto e dipenderà molto dalle prossime mosse della giustizia e delle autorità di regolamentazione.