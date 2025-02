Svelato il JBL Flip 7: caratteristiche, prezzo e disponibilità del nuovo speaker

Il JBL Flip 6 ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati di audio portatile, offrendo un suono eccellente in un formato compatto e resistente all'acqua. Tuttavia, con la crescente attesa per un modello aggiornato, il JBL Flip 7 si prepara a entrare nel mercato con alcune novità interessanti. Grazie a recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina, sono emerse informazioni utili che delineano ciò che il nuovo altoparlante porterà.

Cosa aspettarsi dal JBL Flip 7

Come successore di uno dei migliori altoparlanti Bluetooth, il JBL Flip 7 ha la responsabilità di mantenere alto il livello di qualità che ha contraddistinto il suo predecessore. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il nuovo modello sarà dotato di protezione IP68 contro acqua e polvere, garantendo così la stessa robustezza che ha reso il Flip 6 così amato dagli utenti. Questo aspetto lo rende ideale per l'uso in ambienti esterni, inclusi eventi in piscina o feste in spiaggia.

Un elemento che suscita grande curiosità è l'integrazione di un suono migliorato grazie all'intelligenza artificiale. Questa funzione potrebbe amplificare l'esperienza di ascolto, promettendo una qualità audio senza precedenti per un dispositivo di questa categoria. Inoltre, il Flip 7 avrà un ingresso audio fisico, un'aggiunta che potrebbe attirare gli audiofili che cercano una connessione diretta.

Novità e miglioramenti

Nonostante ci siano elementi davvero innovativi, molte delle caratteristiche sembrano seguire una linea evolutiva piuttosto che rivoluzionaria. Con l'adozione del Bluetooth 5.4, ci si aspetta una connessione più stabile e veloce, anche se l'implementazione di Auracast, che consente la connessione di più altoparlanti, era già presente nei modelli precedenti di JBL. Anche l'audio USB-C per la riproduzione ad alta risoluzione è un aspetto positivo, ma data la dimensione compatta dello speaker, potrebbe non esserci una differenza significativa rispetto alla connessione Bluetooth.

La durata della batteria rimane un aspetto chiave. I 14 ore di autonomia sono simili a quelle del modello precedente, sollevando interrogativi sulla scelta di non incrementare questa capacità. Tuttavia, il nuovo Flip 7 potrebbe includere una modalità "playtime boost", che allunga l'autonomia di un'ulteriore due ore, sebbene a costo della perdita di alcune regolazioni dell'equalizzatore e di un adattamento del suono per esaltare i bassi.

Prezzo e disponibilità

Secondo le informazioni trapelate, il pre-ordine del JBL Flip 7 è già attivo in Cina, dove gli utenti possono optare tra una versione regalo più costosa e il modello standard. In termini di prezzo, ci si aspetta che il nuovo altoparlante venga venduto attorno ai 158 dollari in Cina, con una stima di circa 149 dollari per il mercato statunitense, in linea con il prezzo del Flip 6.

È importante prendere queste informazioni con cautela, poiché al momento non è stato possibile confermare la disponibilità di pre-ordini in Cina, nonostante la data indicata sia già passata. Tuttavia, le aspettative sul nuovo modello sono alte e i consumatori sono in trepidante attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Con tutte queste novità all'orizzonte, il JBL Flip 7 promette di rimanere un protagonista nel panorama degli altoparlanti portatili, mantenendo le attese dei clienti che cercano un audio potente ed una portabilità senza compromessi. Potremmo trovarci di fronte a un nuovo benchmark nella categoria degli speaker Bluetooth.