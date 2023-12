Svelati i prezzi dei Galaxy S24: ecco quanto costeranno in Europa

Manca ormai all’incirca una ventina di giorni alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24, i nuovi telefoni che Samsung dovrebbe annunciare il 17 (o il 18) gennaio in un evento Unpacked che si terra a San Jose, in California. In queste ultime settimane sono trapelate moltissime indiscrezioni su questi dispositivi che ci hanno permesso di scoprire tutti i dettagli sul design, sulle specifiche e sulle funzionalità.

Nelle scorse ore è trapelato anche il prezzo dei telefoni della serie Galaxy S24 per i mercati europei: il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ saranno leggermente più economici dei loro predecessori, mentre il Galaxy S24 Ultra sarà più costoso del Galaxy S23 Ultra.

Secondo quanto riportato da GalaxyClub, infatti, il Galaxy S24 avrà un prezzo di partenza di 899 euro per la versione da 128GB, mentre quella da 256GB avrà un prezzo di partenza da 959 euro. Il Galaxy S24+ verrà venduto a 1.149 euro nella versione da 256 GB e 1.269 euro nel modello da 512 GB. Il report suggerisce che il prezzo del Galaxy S24 Ultra sarà di 1.449 euro per la versione da 256 GB e di 1.569 euro per quella da 512 GB.

Molto probabilmente arriverà anche una versione da 1TB di questo attesissimo top di gamma: il suo prezzo non è stato ancora rivelato. Chiaramente questi prezzi possono leggermente variare da Paese a Paese in base alle diverse tasse nei vari mercati.

In confronto, il Galaxy S23 era stato lanciato nei mercati europei a 949 euro, mentre il prezzo del Galaxy S23+ partiva da 1.199 euro. Il Galaxy S23 Ultra aveva un prezzo di 1.399 euro per la versione da 256 GB del telefono quando è stato lanciato all’inizio di quest’anno.