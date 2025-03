Svelati i dettagli sui prototipi dell’iPhone 17: ecco cosa possiamo aspettarci

Negli ultimi giorni, sono emerse immagini di prototipi dell’iPhone 17, che offrono uno sguardo anticipato sulle novità della linea di smartphone di Apple. Tra i modelli trapelati, si destaca l’iPhone 17 Air, che sembra promettere un design incredibilmente sottile. Queste informazioni, condivise da fonti affidabili, stanno già alimentando discussioni tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Prototipi svelati da un noto leaker

Il noto leaker Sonny Dickson ha pubblicato su X delle immagini, rivelando presumibili stampi metallici destinati alla nuova serie dell’iPhone 17. Tali prototipi vengono generalmente forniti ai produttori terzi per preparare accessori e custodie in vista del lancio di nuovi modelli. Anche se non sono state rivelate informazioni inedite, le foto fanno luce sulle dimensioni e sul design previsto, soprattutto in relazione all’iPhone 17 Air.

Specifiche e design dell’iPhone 17 Air

Sebbene le informazioni sulla spessore finale dell’iPhone 17 Air non siano ancora certe, si è parlato di uno spessore oscillante tra i 4.5 mm e i 6 mm. Questo fasciato di design sottile dovrebbe ospitare un display OLED da 6.6 pollici, posizionandosi così tra l’iPhone 16 Pro da 6.3 pollici e l’iPhone 16 Pro Max da 6.9 pollici.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter “Power On“, Apple aveva considerato l’idea di un display da 6.9 pollici, ma ha scelto di non procedere per timori che un dispositivo sottile con uno schermo così grande potesse risultare fragile e soggetto a piegature. Questo suggerisce un’attenzione particolare alla robustezza e alla funzionalità del nuovo modello.

Caratteristiche di design condivise con l’iPhone 16 Pro

Il nuovo iPhone 17 Air sembra attingere a numerosi elementi di design presenti nell’iPhone 16 Pro, fra cui cornici ridotte, un ritaglio per il Dynamic Island e un pulsante per il controllo della fotocamera. Le immagini dei prototipi confermano questi dettagli, mostrando il ritaglio per il pulsante di controllo della fotocamera e una leggera modifica nel layout del Dynamic Island, posizionando la fotocamera frontale sul lato sinistro del ritaglio.

Al contrario, i modelli standard dell’iPhone 17, compreso il Pro e Pro Max, mantenerebbero la tradizionale posizione della fotocamera sul lato destro, come visto fin dall’iPhone 14 Pro. Questo rende l’iPhone 17 Air l’unico modello con una posizione della fotocamera diversa, che potrebbe suscitare l’interesse di chi cerca novità.

Aspettative e rumors fino al lancio

È importante ricordare che tutte queste informazioni, sebbene promettenti, vanno prese con cautela. Il lancio ufficiale della serie iPhone 17 è previsto per settembre, quindi ulteriori dettagli e conferme arriveranno solo in quel periodo. Nel mentre, è possibile restare aggiornati sulle ultime notizie riguardanti l’iPhone 17 consultando gli hub dedicati, dove si raccolgono leak e rumor.