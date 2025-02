Super Bowl LIX: Gli operatori telefonici si preparano con aggiornamenti 5G al Caesars Superdome

In vista del Super Bowl LIX, in programma il 9 febbraio 2025, il Caesars Superdome di New Orleans si sta attrezzando per accogliere un pubblico numeroso, stimato in oltre 62.000 spettatori. Per garantire una connessione mobile continua e di alta qualità durante l'evento, i principali operatori telefonici come T-Mobile, Verizon e AT&T hanno implementato vaste migliorie alle loro reti 5G, assicurandosi che i fan possano condividere ogni momento della manifestazione senza interruzioni.

Gli aggiornamenti di T-Mobile

T-Mobile ha annunciato significativi miglioramenti alla sua rete 5G all'interno del Caesars Superdome. Grazie a queste innovazioni, le velocità di download nelle varie aree del palazzetto potranno raggiungere picchi di 1.2 Gbps, anche se non è garantito che queste velocità siano disponibili durante il Super Bowl a causa dell'elevata domanda di dati. Tuttavia, l'operatore ha messo in atto una serie di potenziamenti volti a garantire una maggiore capacità e una migliore esperienza per gli utenti.

Tra gli aggiornamenti effettuati da T-Mobile, ci sono nuovi sistemi di antenne distribuite pensati per amplificare il segnale all'interno dello stadio. Ulteriori migliorie sono state fatte anche nei siti delle macro antenne che circondano l'evento, portando le velocità di download fino a 920 Mbps in zone limitrofe come Champions Square. T-Mobile vanta una copertura del 99% a New Orleans con la sua rete 5G Ultra Capacity, e sono stati realizzati aggiornamenti permanenti anche presso l'Aeroporto Internazionale Louis Armstrong di New Orleans, in vari hotel e in altre importanti strutture della zona.

Le iniziative di Verizon

Verizon non è da meno, e ha attuato una serie di potenziamenti mirati a garantire una copertura ottimale nei punti di maggiore concentrazione dei tifosi, come Bourbon Street e il Centro Congressi. All’interno del Superdome, l'operatore ha installato 509 unità 5G Ultra Wideband e 155 radios C-Band, progettate per assicurare connessioni rapide e stabili durante il grande evento.

Per massimizzare le performance della rete, Verizon ha adottato tecnologie all’avanguardia come il virtualized Radio Access Network , che permette aggiustamenti in tempo reale della rete. Queste migliorie garantiranno diverse opzioni per i tifosi che desiderano condividere ogni momento emozionante e partecipato della partita.

Gli interventi di AT&T

Anche AT&T ha svolto un ruolo attivo nel preparare il Superdome per il Super Bowl. L'operatore ha implementato un sistema di antenne distribuite migliorato, che è stato progettato per gestire la grande affluenza di pubblico prevista. AT&T ha avviato questi lavori di aggiornamento due anni fa, con l'obiettivo di distribuire il segnale in modo uniforme all'interno delle varie aree dello stadio.

Le migliorie includono l'installazione di 91 zone 5G Plus C-Band/3.45 e spectrum LTE 4G. Fra le caratteristiche del nuovo sistema, ci sono 34 radios ad alta potenza che coprono l'area delle tribune e 255 radios a bassa potenza in diverse zone tra cui i corridoi e le aree di servizio. AT&T ha anche esteso il suo sistema di antenne all’aperto in prossimità del stadio, garantendo una copertura adeguata anche nelle aree di festeggiamento e nei parcheggi. Infine, è stato installato un nuovo sistema DAS anche nella Smoothie King Arena per prepararsi a gestire i flussi di pubblico durante l'evento.

La preparazione dei tre principali operatori di telefonia mobile è indicativa della rilevanza del Super Bowl LIX, un evento che non solo attira tifosi da tutto il paese, ma anche un'attenzione mediatica senza eguali. I tifosi che parteciperanno di persona potranno dunque godere di un'esperienza migliore, connettendosi e condividendo i momenti salienti di giornata in tempo reale.