Style 3, LG ufficializza il nuovo smartphone: Snapdragon 845 e Android 10

LG Style 3 è stato appena presentato dall’azienda sudcoreana. Il nuovo smartphone, lanciato nel mercato giapponese, sembra essere una versione ottimizzata dell’LG V40 ThinQ che è stato ufficializzato ad ottobre 2018. Il nuovo telefono ha delle caratteristiche molto interessanti, che vale la pena approfondire nel dettaglio.

LG Style 3 funziona con Android 10, ovvero l’attuale versione del sistema operativo di Google, ed è certamente un’ottima notizia per tutti gli utenti interessati a questo telefono, che potranno così disporre di tutte le funzionalità previste con la decima versione del robottino verde.

L’ultimo device della società sudcoreana si presenta con un display OLED da 6,1 pollici QHD + (1.440×3.120 pixel) con proporzioni 19,5: 9. Ad alimentare questo prodotto troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 845 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata espandibile tramite scheda microSD (fino a 512 GB).

Per quanto riguarda il comparto foto, il telefono di LG è caratterizzato dalla presenza di una doppia fotocamera posteriore che ospita un sensore primario da 48 megapixel con un obiettivo f / 1.8 e un sensore secondario da 5 megapixel con un obiettivo f / 2.2. Sempre sul lato posteriore, LG Style 3 è equipaggiato con un sensore di impronte digitali. Inoltre, lo smartphone ha una fotocamera anteriore da 8 megapixel, con obiettivo f / 1.9.

Le opzioni di connettività sul telefono di LG includono 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, NFC, USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Infine, il nuovo smartphone di LG ha una batteria da 3.500 mAh, che garantisce una discreta autonomia.

Ma quando costa questo device? I dettagli di prezzo e disponibilità di LG Style 3 non sono ancora stati rivelati dall’azienda di Seul. Anche sull’eventuale lancio nei mercati internazionali non sono emerse notizie concrete: l’operatore di rete nipponico NTT Docomo ha confermato l’arrivo del telefono in Giappone, si attendono novità per gli altri Paesi.

Fonte Gadgets360