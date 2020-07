Avete trovato lo stesso prodotto ad un prezzo più basso? Google Store è pronto a rimborsarvi la differenza

A differenza di Apple, Google tende ad abbassare con una certa frequenza i prezzi dei suoi smartphone top di gamma. Lo scorso mese di aprile, ad esempio, Google ha abbassato i prezzi della serie Pixel 4 di ben 300 dollari, consentendo agli utenti di assicurarsi il modello più piccolo a soli 499 dollari (500 dollari per il Google Pixel 4 XL, ndr).

Ma non è tutto, perchè BigG consente anche di sollevare richieste di credito per 15 giorni dopo l’acquisto di qualsiasi articolo. Un approccio che si sta ulteriormente strutturando con una novità che farà certamente piacere a coloro che sono spesso interessati ai prodotti del colosso di Mountain View. Come accade già negli Stati Uniti, infatti, gli utenti potranno richiedere un credito o un rimborso se i prezzi del prodotto scendono entro 15 giorni di calendario dal loro acquisto. Per farla breve, se entro 15 giorni trovate lo stesso prodotto sul Google Store, identico in tutto e per tutto a quello acquistato (colorazione compresa, ndr) ad un prezzo inferiore, ecco che BigG accetta di rimborsarvi la differenza.

La bella novità, che prende il nome di “price match”, è stata annunciata in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Corea del Sud, Portogallo e ovviamente anche l’Italia. Tuttavia, come fatto notare da alcuni siti, nel nostro Paese il rimborso avverrebbe in maniera diversa rispetto agli USA, ovvero tramite “credito” da spendere su Google Play.

Proprio perchè possono sussistere delle condizioni molto particolari da Paese a Paese, è sempre meglio visitare la pagina di supporto dedicata e leggere attentamente tutto ciò che viene riportato dal gigante californiano. Va da sè che l’offerta è applicabile solo se ci si trova nel Paese corrispondente: le offerte di altri Paesi non saranno valide, anche se i due Paesi utilizzano la stessa valuta.

