Square Enix cancella Kingdom Hearts Missing-Link: la reazione dei fan e le nuove collaborazioni

Square Enix ha preso una decisione che ha sorpreso molti appassionati: la cancellazione del titolo mobile Kingdom Hearts Missing-Link. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale sul sito dedicato al gioco, in cui la compagnia si è scusata con i fan che attendevano con entusiasmo il lancio. Accanto a questa notizia, Square Enix ha rassicurato che il lavoro su Kingdom Hearts IV continua, evitando così speculazioni preoccupanti riguardo ad altre produzioni all’interno dell’ampia serie videoludica legata all’universo Disney.

La storia di Kingdom Hearts: Missing-Link

Kingdom Hearts: Missing-Link era stato presentato nel 2022, nello stesso periodo in cui era stata svelata anche la quarta iterazione del celebre franchise. Il gioco era descritto come un’esperienza mobile che sfruttava la tecnologia GPS per permettere ai giocatori di “esplorare il mondo senza uscire di casa”. Tuttavia, questa ambiziosa premessa si è rivelata difficile da realizzare: Square Enix ha spiegato che, dopo attenta valutazione, hanno ritenuto complicato garantire un servizio soddisfacente per un periodo prolungato, determinando quindi la cancellazione dello sviluppo.

Trasparenza nel settore videoludico

La dichiarazione di Square Enix ha offerto uno sguardo raro sulle motivazioni che possono portare alla cancellazione di un titolo, tema che non viene spesso affrontato dai produttori di videogiochi. L’industria videoludica, infatti, è notoriamente opaca e il percorso fino al lancio di un gioco è ricco di incognite. Creare un gioco live-service di successo è un’impresa quasi impossibile, e la storia è costellata di titoli che, dopo promettenti premesse, si sono rapidamente estinti. Benché l’industria possa sembrare ricca di opportunità, i titoli che riescono a mantenere viva la loro community, come Fortnite, Roblox e Call of Duty, sono davvero pochi.

Nuove prospettive per Square Enix

Nonostante la cancellazione di Missing-Link, le notizie per Square Enix non sono tutte negative. Come riportato da Gematsu, la compagnia ha avviato una nuova collaborazione con TBS, Tokyo Broadcasting System Television. TBS è un’importante emittente giapponese conosciuta per la produzione di programmi di successo, tra cui il famoso Takeshi’s Castle, un gioco a squadre che ha guadagnato popolarità internazionale con il titolo Most Extreme Elimination Challenge negli Stati Uniti. TBS ha creato una divisione dedicata ai giochi nel 2023 e, insieme a Square Enix, si occuperà dello sviluppo di una nuova proprietà videoludica.

La cancellazione di Kingdom Hearts: Missing-Link ha sicuramente colpito i fan, ma la nuova partnership potrebbe segnare l’inizio di un capitolo interessante per Square Enix, promettendo nuove avventure e prodotti nel futuro.