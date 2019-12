Spusu Mobile il nuovo operatore mobile virtuale del 2020

Spusu è un operatore mobile virtuale Full MVNO di origini austriache che arriverà in Italia all’inizio del 2020 sotto la rete Wind Tre.

In Austria Spusu sta avendo una diffusione davvero rapida grazie alle sue tariffe trasparenti, la qualità e l’efficienza del suo servizio clienti tanto che è già stata premiata dai consumatori.

Spusu Mobile

La versione italiana del sito spusu.it è già online anche se c’è solo una pagina statica senza informazioni su tariffe o offerte.

L’operatore ha già ottenuto dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) la licenza di operatore mobile virtuale e il prefisso che utilizzerà per le nuove attivazioni sarà 3780, mentre il seriale ICCD delle sim inizierà con 893956.

Secondo un’intervista rilasciata al portale mondomobileweb.it, dai responsabili della compagnia il nome Spusu deriva dalle parole tedesche “Sprich und Surf”, che in italiano si possono tradurre come “Parla e Naviga”.

″Semplice. Umano. Sincero.″: sarà il suo slogan in Italia, che risulta essere una traduzione letterale del claim ″einfach. menschlich. fair” che l’operatore usa nel mercato domestico in Austria. Questo, comunque, risulta essere più di un semplice slogan, questi sono valori con cui il brand si presenta al mercato italiano, affermando di voler porre particolare attenzione verso i clienti.

Ciò che Spusu vuole comunicare più di tutto è la trasparenza che come gestore telefonico vuole instaurare verso i suoi clienti, affermando di allontanarsi dagli altri operatori che presentano spesso spese ″nascoste″ nel conto finale. I clienti, infatti, non dovrebbero essere legati ad una compagnia solo per vincoli contrattuali, ma perchè la scelgono e vogliono continuare con i servizi che questa offre.



In Austria Spusu utilizza tariffe davvero flessibili e permette ai suoi clienti di cambiare, in maniera rapida e veloce, tariffa una volta al mese se lo desiderano. In Italia non si conoscono ancora le offerte commerciali o le tariffe, ma da queste premesse Spusu sembra davvero un operatore customer-friendly .

Fonte mondomobileweb