Spring Loaded, oggi l’atteso evento di Apple. Oltre ai nuovi iPad, possibili “alcune sorprese”

E’ il grande giorno dello “Spring Loaded”, il nuovo evento di Apple in cui verranno presentati una serie di nuovi dispositivi. Ma quali, esattamente? Il gigante di Cupertino ha mantenuto il massimo riserbo, evitando di lasciar trapelare qualsiasi indiscrezione, ma sul web sono comunque spuntati molti riferimenti sui prodotti che saranno i protagonisti di questo importante appuntamento.

Nell’evento odierno, infatti, dovremmo assistere al lancio di un nuovo iPad entry-level, ma anche di un iPad mini e un iPad Pro entry-level, insieme a “alcune sorprese”, come riferiscono gli analisti di Wedbush, Daniel Ives e Strecker Backe. In una nuova nota agli investitori, Ives e Backe hanno inoltre spiegato che l’‌iPad‌ sarà il protagonista principale dell’evento “Spring Loaded” di Apple.

L’iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici dovrebbe essere interessato da “modifiche significative”, tra cui il chip A14X e un mini-LED display “rivoluzionario” che riguarderà esclusivamente il modello da 12,9 pollici, con migliori prestazioni del colore, capacità di attenuazione, e contrasto più elevato. Mentre l’iPad entry-level e l’iPad mini‌ verranno lanciati a “prezzi coerenti” rispetto ai modelli attuali, i modelli ‌iPad Pro‌ saranno interessati da aumenti di prezzo, sebbene “modesti” rispetto alle versioni attuali.

Come accennato, gli analisti di Wedbush sostengono che durante l’evento Apple potrebbe anche riservare “alcune sorprese”, tra cui i nuovi iMac con una vasta gamma di opzioni di colore, una Apple Pencil aggiornata e gli attesissimi tracker AirTags, che consentiranno di rintracciare oggetti come le chiavi o gli stessi smartphone.

E per quanto riguarda gli AirPods di terza generazione? Nel corso dell’evento potrebbero essere svelati alcuni particolari, ma per il lancio ufficiale bisognerà attendere l’inizio dell’estate, molto probabilmente in occasione del WWDC (che dovrebbe partire il 7 giugno).

