Il 2020 è stato un anno importante non solo per la vendita di libri, ma anche per la riproduzione di podcast in streaming e per l’ascolto di innumerevoli ore di musica su Spotify. Per questo Spotify ha ideato Spotify Wrapped 2020 dove puoi vedere quali brani, artisti e podcast hai ascoltato di più nell’ultimo anno.

Cos’è Spotify Wrapped 2020?

Spotify celebra la fine di ogni anno mostrando la musica, i generi e altri contenuti che hai ascoltato negli ultimi 12 mesi. Spotify Wrapped 2020 è ora disponibile per gli abbonati che possono esplorare e condividere con i propri amici sui social media la classifica dei contenuti maggiormente ascoltati.

Se non hai un account Spotify, puoi comunque provare Spotify Wrapped 2020 andando nel sito Web di Spotify Wrapped. Qui puoi scorrere la classifica dei podcast migliori, dei brani maggiormente ascoltati nei vari decenni ma anche quale canzone è stata ascoltata di più nel 2020.

Come trovare il tuo Spotify Wrapped

Puoi visualizzare i risultati di Wrapped 2020 solo utilizzando l’app Spotify per iPhone, iPad e Android. Con l’app installata, vai al sito Web 2020 by Spotify utilizzando un browser sul tuo telefono o tablet come Google Chrome. Da lì, tocca il link “Accedi per vedere il tuo 2020 Wrapped”. Verrai indirizzato a una schermata di accesso o indirizzato immediatamente all’app Spotify. Se richiesto, digita le tue credenziali e verrai spostato automaticamente sull’app mobile. Wrapped 2020 comparirà nella parte superiore della scheda “Home”. Tocca la scheda per visualizzare la classifica dei brani di quest’anno.

Sarai accolto con un’interfaccia simile alle Instagram Story che inizierà automaticamente a riprodurre il video del tuo anno con una musica in sottofondo. Tocca il lato destro o sinistro dello schermo per avanzare o tornare indietro nel tuo Spotify Wrapped 2020. Se lo desideri, puoi condividere la tua classifica personale con i tuoi amici e familiari sui social media. Per farlo, seleziona il link “Condividi questa storia” che si trova sotto ogni scheda. Spotify condividerà solo l’infografica della sezione vista alla fine del clip, non l’intero video. Seleziona la piattaforma social su cui desideri condividere la tua classifica 2020. Puoi scegliere tra Instagram Stories, Facebook, Snapchat e altro ancora.

Spotify Wrapped for Artists

Wrapped 2020 è disponibile anche per gli artisti presenti su Spotify. Invece di visualizzare le metriche su quante ore hai passato ad ascoltare i tuoi artisti preferiti, se sei un artista e hai caricato musica su Spotify puoi vedere quante volte sono stati riprodotti in streaming i tuoi brani, i paesi in cui i tuoi successi sono stati maggiormente ascoltati e molti altri dati. Inoltre, proprio come i fan, puoi esportare un’infografica da condividere sui tuoi social media account.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte How To Geek