Spotify introduce nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti

In un mondo dove le app di streaming musicale cercano costantemente di migliorare l’esperienza degli utenti, Spotify ha preso un’iniziativa interessante per consentire ai suoi abbonati di gestire meglio le loro preferenze musicali. Con l’introduzione del nuovo pulsante “Snooze”, gli ascoltatori potranno nascondere temporaneamente i brani dalle loro raccomandazioni. Scopriamo insieme tutte le novità!

Il pulsante “Snooze” per una pausa musicale

Spotify sta testando una funzionalità innovativa, il pulsante “Snooze”. Questa opzione permetterà agli utenti di rimuovere temporaneamente un brano dalle loro raccomandazioni. Se c’è una canzone che desiderano ascoltare di meno—sia per motivi di stanchezza o perché semplicemente vogliono una pausa—questa funzionalità darà loro la possibilità di farlo. Gli utenti potranno “nascondere” le tracce selezionate e, una volta attivata l’opzione, Spotify eviterà di proporle per un periodo di 30 giorni.

Al momento, questa novità è disponibile solo per gli abbonati Premium, ma l’azienda ha già comunicato che prevede di rendere disponibile il pulsante a una più ampia gamma di ascoltatori nel prossimo futuro. Questo step rappresenta un tentativo di Spotify di fornire agli utenti più controllo sulle canzoni che vogliono ascoltare, riducendo così l’impressione di ripetitività spesso associata alle playlist.

Modifiche al pulsante “Hide” e innovazioni nella coda

In aggiunta all’arrivo del pulsante “Snooze”, Spotify sta apportando cambiamenti anche al pulsante “Hide”. Da ora in poi, se un utente decide di nascondere una canzone da una playlist, questa verrà rimossa da tutti i dispositivi connessi, non solo da quello in uso al momento. Questa funzionalità offrirà un’esperienza più coesa e integrata per gli utenti che utilizzano Spotify su più piattaforme.

Un altro miglioramento significativo è il rinnovamento della coda musicale per gli abbonati Premium. Il design aggiornato presenta luci più brillanti e include opzioni come shuffle, smart shuffle, ripetizione e timer per la modalità sonno. Dopo la conclusione delle canzoni in coda, i sottoscrittori potranno anche visualizzare i brani raccomandati da Spotify, ampliando ulteriormente le possibilità di esplorazione musicale.

Gestione delle playlist semplificata su mobile

Spotify sta lavorando anche per facilitare la gestione delle playlist da dispositivi mobili. Nella parte superiore di ogni playlist, gli utenti troveranno ora i pulsanti “Aggiungi”, “Ordina” e “Modifica”, rendendo così più semplice modificare le proprie selezioni musicali. Per i clienti degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, dell’Australia, dell’Irlanda, della Nuova Zelanda e del Sudafrica è stata implementata una nuova opzione per trasformare i brani graditi in playlist. Inoltre, un pulsante “Crea” situato nell’angolo in basso a destra dello schermo dell’app consente di creare playlist o unirsi a quelle condivise con amici.

I clienti Premium possono utilizzare questo pulsante “Crea” anche per ascoltare musica in compagnia e accedere a playlist generate da intelligenza artificiale, creando così un’esperienza sociale legata alla musica che si sta diffondendo sempre di più.

Aggiornamenti anche per l’app desktop

Non solo per gli utenti mobile, Spotify ha lanciato un aggiornamento anche per la sua applicazione desktop. La nuova funzionalità consente agli utenti di ascoltare anteprime di brani tratti da playlist, album e artisti, proprio come avviene già sull’app mobile. Questo passaggio è stato pensato per favorire la scoperta di nuova musica, offrendo un assaggio prima di aggiungere un brano alle proprie collezioni o driver delle playlist.

Con queste iniziative, Spotify si sta chiaramente posizionando per rimanere competitivo nella battaglia delle piattaforme di streaming, cercando di affinare l’interazione con gli utenti e rendere l’ascolto ancora più personalizzato e coinvolgente. La guerra del divertimento musicale è solo all’inizio e Spotify sta facendo notare di avere a cuore l’opinione dei suoi abbonati.