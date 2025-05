Spotify coinvolto in uno scandalo per la rimozione di podcast fasulli che pubblicizzano droghe

In questi giorni, Spotify ha affrontato un’importante crisi dopo aver rimosso centinaia di podcast chiaramente falsi, accusati di promuovere la vendita di farmaci soggetti a prescrizione. Questa operazione non solo infrange le politiche della piattaforma di streaming, ma potrebbe anche violare leggi federali. La questione solleva interrogativi sui sistemi di controllo e monitoraggio adottati dal colosso della musica online.

La scoperta dei podcast problematici

Giovedì, Business Insider ha portato alla luce un problema significativo: Spotify ha rimosso 200 podcast che pubblicizzavano la vendita di oppioidi e altri farmaci. Tuttavia, questa operazione ha solo grattato la superficie di un fenomeno più vasto. Oggi, CNN ha rivelato che molti altri podcast fasulli sono stati facilmente identificati, richieste di acquisto di droghe che avvengono su una piattaforma che dovrebbe garantire contenuti sicuri e legali.

I titoli di alcuni di questi podcast, come “My Adderall Store” e “Xtrapharma.com“, si sarebbero dovuti accendere un campanello d’allerta per i moderator umani. Le descrizioni di episodi come “Order Codeine Online Safe Pharmacy Louisiana” e “Order Xanax 2 mg Online Big Deal On Christmas Season” dovrebbero essere state sufficienti a destare preoccupazioni significative. Inizialmente, tuttavia, Spotify non ha utilizzato un cablaggio adeguato per evidenziare questi contenuti inappropriati, lasciando la questione insoluta per mesi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le conseguenze per Spotify e il panorama normativo

Il fatto che diversi di questi podcast siano rimasti online per un periodo prolungato ha suscitato attenzione, soprattutto considerando la crescente rigorosità delle autorità statunitensi nei confronti delle vendite illegali di farmaci online. “Molti adolescenti sono deceduti a causa di overdose da pillole acquistate in rete“, ha sottolineato CNN, ponendo in evidenza il crescente scrutinio rivolto verso le aziende tecnologiche che non vigilano adeguatamente sui contenuti.

In questo contesto, le misure adottate da Donald Trump per affrontare l’emergenza dei farmaci pericolosi, come l’imposizione di dazi aggressivi sulle importazioni di droghe, diventano ancora più rilevanti. La questione dei farmaci venduti illegalmente online si è rapidamente trasformata in una questione di sicurezza pubblica.

Le caratteristiche dei podcast incriminati

Business Insider ha notato che molti degli episodi di questi podcast avevano voci generate da computer e duravano meno di un minuto. Alcuni addirittura non avevano alcun audio. Questa manipolazione ha messo in luce l’insufficienza dei sistemi di rilevamento automatici di Spotify, che non sono riusciti a considerare questi contenuti come dannosi.

Oltre al tempo di riproduzione minore, molti di questi podcast sembravano quasi progettati per sfuggire ai controlli, il che evidenzia la necessità di strategie di controllo più efficaci. La fragilità del sistema di autodetenzione messo in campo da Spotify ha reso vulnerabile non solo l’azienda.

Spotify si trova ora sotto pressione, evidenziando la sfida costante che affrontano le piattaforme per garantire contenuti sicuri e legali, in un periodo in cui il mercato e le tecnologie digitali stanno evolvendo più velocemente rispetto alla normativa vigente.