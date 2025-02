Spotify annuncia nuove funzionalità per l’anti-aspettativa del servizio HiFi

Mancano ormai pochi mesi al compimento di quattro anni da quando Spotify ha promesso di lanciare un tier HiFi con audio lossless HD entro la fine del 2021. Ad oggi, la piattaforma di streaming musicale non ha ancora concretizzato questo impegno, alimentando tuttavia molte voci e speculazioni sulla possibilità di nuove funzionalità premium in arrivo. Con la concorrenza di servizi come Apple Music, Amazon Music Unlimited e Tidal, che offrono già audio di alta qualità, gli utenti sono ansiosi di sapere quali innovazioni potrà presentare Spotify.

Le ultime novità sui piani di Spotify

L'ultimo aggiornamento ufficiale da parte di Spotify è giunto durante una conference call sui risultati finanziari del 2024, dove il CEO Daniel Ek ha confermato che il servizio denominato Spotify Deluxe era in fase di sviluppo. Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, il termine previsto non è stato rispettato. Secondo quanto riportato recentemente da Bloomberg, potrebbe finalmente arrivare nel 2025 un nuovo servizio, ora denominato Music Pro, un nome che segna già il quarto cambiamento rispetto alle precedenti proposte HiFi, Supremium e Deluxe.

Tra le novità più entusiasmanti, vi è la possibilità per gli utenti di "mixare canzoni di artisti diversi". Come indicato da fonti interne, questa caratteristica beneficerà di strumenti di intelligenza artificiale, il che potrebbe semplificare processi creativi che fino ad oggi richiedevano competenze tecniche specifiche. Si tratta di un passo significativo verso un'interazione più creativa e coinvolgente con la musica.

Nuove opportunità per gli utenti attraverso eventi dal vivo

Oltre all'appeal del miglioramento della qualità audio, Spotify sembra essere al lavoro su metodi innovativi di vendita dei biglietti per concerti. Secondo le informazioni filtrate, la società sta esaminando diverse strategie, come la possibilità per i fan di accedere in anteprima alla vendita di biglietti o di ottenere posti migliori per eventi live. Attualmente, queste discussioni sono ancora in fase preliminare, con contatti in corso tra l’azienda e promoter e rivenditori di biglietti.

Se le attese di Bloomberg si avvereranno, gli abbonati potrebbero trovarsi di fronte a una spesa aggiuntiva di circa 5,99 dollari al mese per accedere a Music Pro, oltre al costo del piano attuale che varia tra 5 dollari per studenti e 20 dollari per famiglie. Tuttavia, sia i prezzi che la tempistica di lancio restano ancora da definire, poiché Spotify deve garantire i diritti necessari da parte delle major discografiche.

Voci e anticipazioni sul futuro della musica in streaming

Le considerazioni sulle possibili funzionalità aggiuntive di Spotify non sono affatto una novità. Un utente di Reddit, ad esempio, aveva già scoperto ad aprile un riferimento al nome Music Pro in un’analisi del codice, insieme ad indicatori di audio lossless, strumenti di mixing avanzati, filtri per la musica in base all'umore o all'attività, e ottimizzazione per cuffie. Anche se alcune di queste funzionalità non sono state menzionate nel più recente report, c’è la possibilità che possano essere integrate nel software in futuro.

Secondo quanto riferito, Spotify ha in programma di aggiungere "strumenti e funzionalità nel tempo" e di "testare diverse opzioni durante il corso di quest’anno". L’attesa si fa intensa tra gli appassionati di musica, mentre ci si augura che il 2025 rappresenti finalmente l'anno in cui l’app di streaming possa competere adeguatamente con le altre piattaforme in termini di qualità audio, un aspetto cruciale per gli audiofili. Tutto ciò che arriverà oltre a questo obiettivo rappresenterebbe un valore aggiunto gradito dagli abbonati.