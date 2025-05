Spectrum: Il leader del broadband negli Stati Uniti secondo Opensignal

Nell’ambito della connettività internet, Spectrum si colloca come uno dei principali fornitori statunitensi, secondo un recente rapporto dell’azienda di analisi indipendente Opensignal. Questa valutazione arriva in un momento cruciale, poiché Spectrum ha appena annunciato l’intenzione di acquisire Cox Communications per una cifra che si aggira intorno ai 35,4 miliardi di dollari. Se l’accordo verrà approvato, Spectrum potrà vantare il titolo di maggior fornitore di internet via cavo negli Stati Uniti.

La performance di Spectrum nel mercato del broadband

Il rapporto di Opensignal fornisce un’analisi approfondita delle prestazioni attuali di Spectrum nel panorama del broadband. Nielsen ha esaminato diversi fornitori di servizi internet residenziali, tra cui nomi noti come AT&T, T-Mobile Home Internet, Verizon e Xfinity, unendo i dati riguardanti oltre un terzo delle abitazioni statunitensi. La ricerca si è concentrata su cinque criteri chiave che plasmano l’esperienza dell’utente: velocità di download, velocità di upload, affidabilità, consistenza e qualità del video.

La quasi universale insoddisfazione nei confronti del settore è cosa nota, e la scelta di un buon servizio internet si rivela spesso un processo frustrante. Mentre molti utenti si concentrano sulle velocità elevate, fattori come la costanza del servizio, il costo e l’attenzione al cliente giocano un ruolo fondamentale nella decisione su quale piano internet adottare.

Spectrum si distingue in quasi tutte le categorie

Secondo l’analisi di Opensignal, Spectrum ha mostrato risultati eccellenti in quasi tutte le categorie valutate, ad eccezione della velocità di upload, che si attesta al massimo intorno ai 30 Mbps. Tuttavia, l’operatore ha mantenuto la velocità media di download più alta, registrando 208 Mbps, il che rappresenta un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. Inoltre, Spectrum si conferma come uno dei fornitori più affidabili.

In confronto, i fornitori via cavo come Spectrum e Xfinity hanno dominato in tutte le valutazioni, nonostante i vantaggi noti delle connessioni in fibra. Tuttavia, va sottolineato che Opensignal non ha distinto tra i diversi tipi di connessioni, il che potrebbe influenzare i risultati di AT&T e Verizon, noti per le loro offerte internet in fibra al 100%.

Nel 2024, Ookla ha classificato AT&T come il fornitore di internet più veloce negli Stati Uniti, evidenziando una velocità di download media di 360 Mbps. È interessante notare che Ookla ha analizzato separatamente i vari servizi di internet offerti da AT&T, conferendo un vantaggio all’unità in fibra. D’altra parte, secondo il rapporto di Opensignal, AT&T ha vantato la migliore velocità di upload, con un margine significativo rispetto a Verizon, probabilmente dovuto al rendimento superiore delle loro reti in fibra. Verizon, dal canto suo, è stata giudicata come il fornitore di internet più costante, con un punteggio dell’83%, seguita da Spectrum con l’81,9%.

La connessione cablata supera il wireless in affidabilità

Un altro dato interessante che emerge dal rapporto di Opensignal è la maggiore soddisfazione degli utenti per il servizio internet cablato rispetto a quello wireless. Spectrum ha superato AT&T, T-Mobile e Verizon in aree in cui questi operatori offrono servizi. Questo potrebbe essere attribuito alla natura dei servizi fissi wireless e DSL forniti da AT&T e Verizon.

T-Mobile Home Internet, leader con 6,9 milioni di abbonati al 5G in tutto il paese, ha avuto prestazioni inferiori rispetto a Verizon nelle valutazioni. Poiché Opensignal non distingue tra i tipi di connessione, le punteggi superiori di Verizon potrebbero riflettere le prestazioni più elevate della sua offerta in fibra, Verizon Fios. Nonostante ciò, la soddisfazione dei clienti con i servizi wireless è in crescita, come riportato dai dati più recenti dell’American Customer Satisfaction Index, uno strumento spesso utilizzato per valutare i fornitori di internet.

Fattori da considerare nella scelta di un fornitore internet

La scelta di un operatore internet non si basa solo sulla velocità. È fondamentale tenere in considerazione diversi aspetti, specialmente in un settore in continua evoluzione. Oltre a cercare velocità elevate, è consigliabile valutare la stabilità del servizio, l’assistenza clienti e il costo dei vari piani disponibili. La quantità e la qualità del supporto tecnico sono altrettanto importanti, nonché la possibilità di opzioni contrattuali flessibili.

In sintesi, mentre la ricerca di un buon fornitore internet può essere difficile, le informazioni disponibili tramite rapporti come quello di Opensignal possono certamente facilitare le decisioni dei consumatori.