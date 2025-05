Spagna: Blackout Telefonico Riguarda Milioni di Utenti e Disabilita i Numeri di Emergenza

Un’ampia interruzione delle comunicazioni ha colpito la Spagna nella mattina di martedì, mettendo in allerta milioni di cittadini. Il guasto, che ha colpito i principali operatori telefonici del paese, ha paralizzato le comunicazioni e ha messo a rischio situazioni d’emergenza, creando disagi significativi per la popolazione. Questo incidente giunge poco dopo una grave interruzione di corrente che ha messo in difficoltà il paese, sottolineando le fragilità presenti nelle infrastrutture essenziali.

Il blackout telefonico: cosa è accaduto

Martedì mattina, intorno alle 5, gli utenti di telefonia mobile in tutta la Spagna hanno iniziato a segnalare gravi problemi di connettività. Il malfunzionamento ha colpito tutti i principali fornitori di servizi, tra cui Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil e O2. Gli utenti si sono trovati impossibilitati a effettuare telefonate, inviare e ricevere messaggi di testo e accedere ai dati mobili. La situazione è rapidamente degenerata, con segnalazioni di interruzioni in città importanti come Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Siviglia, Murcia e Bilbao.

Anche le linee internet sono state pesantemente influenzate, amplificando il disagio. Secondo quanto riportato dal sito di monitoraggio DownDetector, le segnalazioni di interruzione si sono diffuse in tutto il paese, evidenziando la gravità della situazione.

Le cause della disruption

Telefónica, uno dei principali fornitori di telecomunicazioni spagnoli, ha attribuito l’interruzione a lavori di manutenzione programmati. La compagnia ha spiegato che un aggiornamento della rete ha avuto un impatto inaspettato sui servizi di comunicazione fissa, inclusi i servizi telefonici fissi e le connessioni internet. La carenza di comunicazioni ha altresì impedito a molti utenti di contattare il numero di emergenza nazionale, il 112, sollevando preoccupazioni tra le autorità e i cittadini.

Risposta delle autorità e soluzioni provvisorie

In risposta al blackout, i dipartimenti di emergenza delle regioni di Valencia, Aragona e Paese Basco hanno utilizzato i social media per comunicare numeri telefonici alternativi per le emergenze. Le autorità in Catalogna ed Estramadura hanno confermato che i loro servizi 112 erano stati compromessi, rassicurando la popolazione sull’implementazione di sistemi di backup. In Andalusia, è stata riconosciuta la presenza di un problema nazionale con la rete di emergenza, anche se sono stati segnalati segnali di un graduale ritorno alla normalità.

Restituzione del servizio e comunicazioni ufficiali

Verso la tarda mattinata, Telefónica ha annunciato il ripristino completo dei servizi. Il ministro della Trasformazione Digitale spagnolo, Óscar López, ha confermato la risoluzione del problema, esprimendo gratitudine per la risposta rapida della società. Ha sottolineato come le autorità abbiano mantenuto contatti continui con Telefónica fin dall’inizio del contrattempo e ha evidenziato che l’incidente è stato risolto completamente.

Con oltre 41 milioni di utenti, Telefónica gestisce praticamente tutta l’infrastruttura telefonica fissa della Spagna. DownDetector ha anche registrato un aumento significativo delle segnalazioni di interruzione in altri fornitori principali come Movistar, O2 e Orange nel corso della mattinata, evidenziando l’entità della crisi. La situazione ha rimesso in discussione l’affidabilità delle reti di comunicazione nel paese, il che sarà oggetto di analisi e riflessione nelle prossime settimane.