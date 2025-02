SpaceX identifica le cause dell'esplosione durante il settimo volo di test di Starship

Un nuovo capitolo si apre nella storia di SpaceX, che il 16 gennaio 2025 ha assistito a un'esplosione durante il settimo volo di test della sua navetta Starship e del razzo booster Super Heavy. Questo incidente ha suscitato preoccupazioni e domande, ma i tecnici dell'azienda sembrano avere identificato le cause principali dell'accaduto. Le fiamme nell'area posteriore della Starship sono state confermate come la causa dell'incidente, portando a una sequenza di eventi che ha portato alla distruzione controllata della nave spaziale.

Dettagli sull'incidente e cause individuate

Nella fase finale del volo, è emerso che incendi si erano sviluppati nella sezione posteriore della Starship, precisamente tra il serbatoio di ossigeno liquido e lo scudo termico posteriore. Questo ha portato alla chiusura controllata di quasi tutti i motori della Starship, interrompendo la comunicazione e causando l'attivazione del sistema di sicurezza della navetta, che ha portato alla sua autodistruzione.

Il volo era stato concepito per testare vari aggiornamenti apportati al sistema di razzo pesante di SpaceX. Dopo un lancio di successo e un'accensione di durata completa, il razzo Super Heavy si era separato dalla Starship, eseguendo una manovra di ritorno al sito di lancio. A questo punto, il Super Heavy è riuscito a posarsi nuovamente sulla torre di lancio, un obiettivo raggiunto per la seconda volta nelle missioni dell'azienda.

Tuttavia, le cose non sono andate altrettanto bene per la Starship. Circa due minuti dopo l'accensione del secondo stadio, un lampo è stato osservato nella parte posteriore della navetta, nota come "attic", seguito da un aumento della pressione causato da una fuga di propellente. Un secondo lampo si è manifestato dopo due minuti, dando inizio a incendi persistenti, provocando la chiusura controllata dei motori e, infine, la perdita della comunicazione.

Analisi post-volo e implicazioni per il futuro

Un'analisi post-volo ha rivelato che il sistema di sicurezza autonomo della Starship ha attivato un'autodistruzione circa tre minuti dopo la perdita di contatto con il personale a terra. SpaceX ha dichiarato che la causa più probabile dell'incidente sono state vibrazioni più intense di quelle registrate durante i voli di prova precedenti. Questa condizione ha portato a un significativo stress sui componenti hardware del sistema di propulsione e, infine, a una fuga di propellente che ha superato le capacità di sfiato dell'area dell'attic, causando incendi continuativi.

L’esplosione ha generato detriti che, per alcuni turisti presenti nelle Isole Turks e Caicos, sono stati percepiti come una pioggia di meteoriti, con diverse persone che hanno condiviso video sui social media. Nonostante SpaceX affermi che tutti i detriti siano caduti all'interno di un'area predefinita per la risposta ai detriti, l'FAA ha temporaneamente ridotto e deviato alcuni voli nell'area in seguito all'incidente.

Prossimi passi: test e aggiornamenti

In risposta all'esplosione, un’indagine è stata avviata da parte di varie agenzie, tra cui FAA, NASA, National Transportation Safety Board e U.S. Space Force. SpaceX ha condotto un test statico di accensione di 60 secondi con la Starship, per prepararsi al prossimo ottavo volo. Dalle prove effettuate, l'azienda ha apportato modifiche significative alle linee di alimentazione del carburante, regolando anche le temperature del propellente e gli obiettivi di spinta.

In aggiunta, sono stati installati ulteriori sfiati e un nuovo sistema di purga con azoto gassoso nella sezione attic della Starship per migliorarne la resistenza in caso di perdite di propellente. SpaceX ha in programma il lancio dell'ottavo volo di test della Starship il 28 febbraio 2025, ma l'azienda sta ancora collaborando con l'FAA per completare l'indagine sull’incidente o ricevere una valutazione sulla sicurezza del volo necessaria per proseguire con il lancio.