SpaceX cerca di frenare l’espansione dei servizi satellitari di Apple: la battaglia continua

La crescente competizione nel settore della comunicazione satellitare si intensifica con l’ultimo rapporto riguardante SpaceX e Apple. Recentemente, è emerso che SpaceX sta esercitando pressioni sulla Federal Communications Commission per ostacolare i piani di espansione di Apple relativi ai servizi di messaggistica satellitare per i suoi iPhone. Questo scontro all’interno del mercato delle telecomunicazioni rappresenta un’importante svolta nelle dinamiche di potere tra due dei colossi tecnologici statunitensi.

I servizi di messaggistica satellitare di Apple

Dalla sua introduzione con l’iPhone 14 nel 2022, il servizio Emergency SOS via satellite di Apple ha guadagnato una posizione cruciale nel panorama delle comunicazioni di emergenza. Questa funzionalità consente agli utenti di inviare messaggi di soccorso al numero d’emergenza 911 in quelle aree del Paese dove la rete mobile è assente. Si tratta di un servizio vitale che ha già dimostrato di salvare diverse vite in situazioni critiche.

Negli anni successivi al lancio, Apple ha implementato due importanti aggiornamenti a questa funzionalità. Nel 2023 è stata introdotta l’assistenza stradale per gli automobilisti in difficoltà nelle zone remote, mentre nel 2024 il colosso di Cupertino ha aggiunto la possibilità di inviare messaggi ai propri cari in assenza di copertura mobile. Questa innovazione risulta particolarmente utile in situazioni di emergenza, come durante eventi meteorologici estremi che possono interrompere le comunicazioni tradizionali.

Per garantire questa connettività satellitare, Apple collabora con Globalstar, un’azienda a cui ha recentemente elargito oltre un miliardo di dollari per potenziare il servizio. Questa partnership sta ora affrontando una sfida significativa in seguito alle richieste di espansione, che necessitano di un ulteriore incremento della larghezza di banda.

Le strategie di SpaceX contro l’espansione di Apple

Con l’aumento dell’utilizzo dei servizi di messaggistica satellitare, Apple ha bisogno di maggiori frequenze radio per supportare i suoi servizi. Globalstar ha quindi presentato una richiesta alla FCC per ottenere l’autorizzazione all’uso di ulteriori bande di frequenza. Tuttavia, SpaceX ha chiesto all’agenzia di ritardare questa approvazione, concorrendo anch’essa per l’utilizzo delle stesse bande di frequenza per il proprio servizio internet satellitare Starlink.

Diverse fonti hanno riportato che la rivalità tra Apple ed Elon Musk sta diventando sempre più frenetica mentre entrambe le aziende si contendono diritti sullo spettro radio, risorsa finita e di grande valore. Secondo notizie recenti, SpaceX ha inoltrato una richiesta alla FCC chiedendo di respingere l’applicazione di Globalstar, sottolineando che le frequenze richieste da Apple sarebbero poco sfruttate.

Va inoltre notato che, sebbene ci siano stati dei colloqui tra le due aziende per un possibile accesso diretto degli iPhone alla connettività Starlink, Apple ha finora preferito continuare la propria collaborazione con Globalstar, anche se ha consentito l’accesso al servizio satellitare di T-Mobile, il quale si basa sulla rete Starlink.

Le relazioni di Musk e le preoccupazioni di Apple

Le interazioni tra SpaceX e i vertici governativi sollevano non poche preoccupazioni in casa Apple. La relazione di Musk con esponenti politici, in particolare con l’ex presidente Donald Trump — che ha anche un ufficio alla Casa Bianca — potrebbe influenzare le decisioni della FCC a favore di SpaceX.

Situazioni simili sono amplificate dal recente incarico del nuovo presidente della FCC, Brendan Carr, considerato un alleato di Musk, il quale nei tempi passati ha criticato l’agenzia per non aver sostenuto adeguatamente le richieste di SpaceX. Un altro fattore da considerare è che Globalstar si affida a SpaceX per i lanci dei propri satelliti, conferendo così a Musk un ulteriore strumento nella competizione.

La battaglia per il dominio nel mondo dei servizi satellitari si intensifica, e l’esito di questa disputa potrebbe avere ripercussioni significative sulla capillare rete di comunicazione del futuro.