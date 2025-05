SoundCloud garantisce agli artisti: mai usato il loro materiale per l’intelligenza artificiale

SoundCloud, la popolare piattaforma di condivisione musicale, ha recentemente preso una posizione chiara riguardo all’uso dei contenuti degli artisti nel contesto delle tecnologie di intelligenza artificiale. Con un comunicato ufficiale, l’azienda ha specificato che non ha mai utilizzato il materiale degli artisti per addestrare modelli di intelligenza artificiale, affermando una “completa trasparenza” e ponendo l’accento sul consenso degli artisti. Questa dichiarazione arriva dopo che artisti e musicisti hanno manifestato preoccupazioni riguardo a possibili ambiguità nei termini di utilizzo, che potrebbero aver dato l’impressione che SoundCloud si riservasse il diritto di utilizzare il loro materiale per addestrare strumenti di intelligenza artificiale generativa.

La chiarezza e l’impegno di SoundCloud

Il Ceo di SoundCloud, Eliah Seton, ha riconosciuto che la redazione precedente dei termini di utilizzo era confusionaria e poco chiara. In un comunicato, ha affermato: “Il linguaggio dei Termini di Utilizzo era troppo ampio e non sufficientemente chiaro. Ha creato confusione, e la responsabilità è nostra.” Questo riconoscimento ha spinto la piattaforma a ripensare e riformulare alcune delle disposizioni legate all’uso dei contenuti artistici.

Nel febbraio dello scorso anno, i termini di utilizzo erano stati aggiornati con una clausola controversa, la quale affermava che, in assenza di un accordo separato, i contenuti degli artisti potevano essere utilizzati per informare, addestrare, sviluppare o servire come input per tecnologie o servizi di intelligenza artificiale. Questa formulazione aveva sollevato molte preoccupazioni tra gli utenti riguardo al potenziale uso non autorizzato delle loro opere.

Modifiche imminenti ai termini di utilizzo

Seton ha annunciato che nei prossimi giorni la frase controversa sarà sostituita con un nuovo testo più chiaro, che stabilisce che SoundCloud non utilizzerà i contenuti degli artisti per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa senza il consenso esplicito degli stessi. Questo consenso dovrà essere fornito attraverso un meccanismo di opt-in, ponendo gli artisti in una posizione di controllo sulla propria musica e identità.

Inoltre, il CEO ha ribadito che SoundCloud non ha mai utilizzato i contenuti dei membri per addestrare modelli di intelligenza artificiale, né per la creazione musicale né per la simulazione o sostituzione delle opere degli artisti. Seton ha sottolineato che qualora l’azienda decidesse di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa, tale opportunità sarebbe offerta solo agli artisti che forniscono il proprio consenso in modo esplicito.

Le reazioni e le critiche dei professionisti

Tuttavia, le nuove modifiche ai termini non hanno convinto completamente Ed Newton-Rex, un eticista della tecnologia che ha sollevato per primo la questione dei termini ambigui. Attraverso un post su X, ha espresso la sua insoddisfazione per le modifiche, suggerendo che la nuova formulazione potrebbe comunque consentire l’addestramento di modelli basati sui lavori degli artisti, anche in modi che non replicano direttamente il loro stile. Rex sostiene che per affrontare adeguatamente le preoccupazioni degli artisti, la frase dovrebbe semplicemente stabilire: “Non utilizzeremo i tuoi contenuti per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa senza il tuo consenso esplicito.“

In sintesi, SoundCloud sta cercando di rassicurare i propri utenti e musicisti, ridefinendo le proprie politiche e impegnandosi a garantire il rispetto della creatività e dei diritti degli artisti. La società ha l’obiettivo di dimostrare che la collaborazione con i propri membri sarà sempre basata su trasparenza e consenso.