Sony Xperia L4, ufficiale il nuovo smartphone entry-level: tutte le specifiche

Sony Xperia L4 è stato lanciato ufficialmente come nuovo smartphone della società giapponese. Il nuovo telefono Sony Xperia si presenta come successore dell’Xperia L3 che Sony ha presentato al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona lo scorso anno. Quasi sicuramente il colosso nipponico avrebbe scelto la fiera spagnola per la presentazione di questo nuovo prodotto, ma come noto il MWC 2020 è stato cancellato a causa della diffusione del coronavirus.

Lo smartphone viene venduto in due opzioni di colore, ovvero Nero e Blu. Sony Xperia L4 sarà in vendita in primavera: al momento la società giapponese non ha ancora chiarito i prezzi relativi a questo nuovo telefono. Tuttavia, sappiamo già che Xperia L4 non costerà molto, dato che le specifiche non sono da top di gamma. Si tratta infatti di uno smartphone entry-level, esattamente come Xperia L3 che venne lanciato sul mercato al costo di 200 euro.

Venendo alle specifiche, Sony Xperia L4 funziona con Android 9 Pie come sistema operativo, con l’interfaccia utente di Sony. Il telefono è dotato di un ampio display HD + (1680×720 pixel) da 6,2 pollici con un formato 21: 9, ed è inoltre alimentato con un processore MediaTek MT6762 octa-core, abbinato a 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione integrato espandibile tramite scheda microSD (fino a 512 GB).

Per quanto riguarda il comparto foto, Sony Xperia L4 si presenta con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore primario da 13 megapixel con un obiettivo f / 2.0, insieme a un sensore secondario da 5 megapixel che ha un obiettivo f / 2.2 e un sensore terziario da 2 megapixel con obiettivo f / 2.4. Il telefono è inoltre dotato di una fotocamera anteriore da 8 megapixel con obiettivo f / 2.0 e anche di un sensore di impronte digitali in-display.

Le opzioni di connettività sul Sony Xperia L4 includono 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, NFC, USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Infine, Sony Xperia L4 è equipaggiato con una batteria da 3.580 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Fonte Gadgets360