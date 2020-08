Sony Xperia 8 Lite è ufficiale: Snapdragon 630, 4 GB di RAM e batteria da 2.870 mAh

Sony Xperia 8 Lite è stato appena lanciato in Giappone come nuovo telefono del colosso nipponico. Tuttavia, la dicitura “nuovo” non si addice particolarmente a questo prodotto, dato che le specifiche tecniche sembrano somigliare molto a quelle di Xperia 10, lo smartphone lanciato sempre da Sony al Mobile World Congress del 2019. Tra i due telefoni le somiglianze appaiono piuttosto nette anche in termini di design.

Le differenze tra i due device possono essere individuate nelle specifiche della fotocamera posteriore. Il Sony Xperia 8 Lite è dotato anche di un sensore di impronte digitali montato lateralmente e di una configurazione a doppia fotocamera con uno sensore principale da 12 megapixel. Inoltre, il dispositivo viene lanciato sul mercato in due varianti di colore (bianco e nero).

Il Sony Xperia 8 Lite è dotato di un display triluminoso LCD full-HD + da 6 pollici con proporzioni 21: 9. Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 630, abbinato a 4 GB di RAM (Xperia 10 ne aveva 3, ndr) e 64 GB di memoria integrata: gli utenti possono espandere la memoria totale tramite scheda microSD (fino a 512 GB).

Per quanto riguarda il comparto foto, come precedentemente accennato il Sony Xperia 8 Lite presenta una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura f / 1.8 e un altro sensore da 8 megapixel con apertura f / 2.4. Le funzionalità della fotocamera includono acquisizione video 21: 9, effetto bokeh, EIS, zoom digitale 2X, registrazione video 4K e altro ancora. Sul davanti, invece, troviamo una fotocamera da 8 megapixel con apertura f / 2.0.

Il Sony Xperia 8 Lite è inoltre equipaggiato con una batteria da 2.870 mAh e possiede le certificazioni IPX5 e IPX8 che garantiscono un’ottima resistenza ad acqua e polveri. Le opzioni di connettività includono 4G LTE, Bluetooth v5.0, USB Type-C, Wi-Fi 802.11 ac e altro ancora.

Sony Xperia 8 Lite viene venduto in Giappone al prezzo di 29.800 yen, pari a circa 237 euro al cambio attuale. Le vendite cominceranno il 1 settembre. Nessuna notizia da parte di Sony su un eventuale lancio internazionale del prodotto.

Fonte Gadgets360