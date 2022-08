Sony Xperia 5 IV, ci siamo: il nuovo telefono ufficiale il 1 settembre

La prima settimana di settembre sarà ricca di annunci relativi a nuovi smartphone. Huawei terrà un evento il 6 settembre per presentare la serie Mate 50, mentre gli iPhone 14 verranno presentati ufficialmente da Apple il 7 settembre. Anche Sony non sarà da meno: la società giapponese ha infatti annunciato un evento il 1 settembre in cui probabilmente verrà svelato l’Xperia 5 IV.

Nel breve video pubblicato da Sony su YouTube non vengono svelati i dettagli di questo nuovo telefono. Tuttavia, la presenza di slogan come “Be Creative” e “Go Compact” non sembra lasciare spazio a dubbi: il 1 settembre il protagonista dell’evento Sony sarà proprio Xperia 5 IV.

Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo smartphone? Molto probabilmente non vedremo un telefono troppo differente da Xperia 1 IV. Come ricordano di certo i fan dell’azienda nipponica, Xperia 1 III e Xperia 5 III avevano in gran parte le stesse specifiche di base, tra cui il chipset Qualcomm Snapdragon 888, la batteria da 4500 mAh, il display OLED a 120 Hz, la protezione Gorilla Glass 6, la certificazione IP68, il supporto 5G e il jack per cuffie.

La differenza principale tra i due dispositivi viene riscontrata nella dimensione e nella risoluzione dello schermo: Xperia 1 III presenta un display 4K HDR da 6,5 ​​pollici, mentre Xperia 5 III è dotato di uno schermo FHD+ da 6,1 pollici (ed è anche più leggero). Inoltre, il primo è caratterizzato da una configurazione a quattro fotocamere e 12 GB di RAM, mentre il secondo dispone di tre fotocamere e 8 GB di RAM.

Secondo alcune indiscrezioni, l’Xperia 5 IV avrà probabilmente uno schermo da 6,04 pollici, quindi leggermente più piccolo: un aspetto che i fan dei migliori telefoni compatti apprezzeranno di certo.

Il telefono dovrebbe mantenere la configurazione della fotocamera del suo predecessore, con un sensore principale da 12 MP, un teleobiettivo da 12 MP e un modulo ultrawide da 12 MP. A differenza dei precedenti telefoni Xperia 5, il nuovo modello dovrebbe garantire la connettività NFC e la ricarica wireless. Molto probabilmente lo vedremo equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM.

Infine, sembra che Sony abbia adottato delle politiche di riduzione dei costi per evitare che il prezzo di Xperia 5 IV fosse troppo alto, anche se al momento non sappiamo il costo esatto del nuovo smartphone.

Fonte Phone Arena