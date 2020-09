Sony Xperia 5 II è ufficiale: Snapdragon 865, batteria da 4000 mAh e tripla cam sul retro

Sony Xperia 5 II è il nuovo telefono appena annunciato dal gigante nipponico. Stando a quanto confermato da Sony, questo nuovo device disporrebbe di alcune funzionalità “impressionanti” che garantiranno un’esperienza a livello di gaming decisamente migliorata rispetto ai predecessori.

Sony Xperia 5 II, che funziona con Android 10 come sistema operativo, è dotato di un display OLED Full HD + da 6,1 pollici (1.080×2.520 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ad alimentare questo nuovo dispositivo dell’azienda giapponese troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria UFS integrata che può essere espansa tramite scheda microSDXC (fino a 1 TB).

Il comparto foto del nuovo smartphone si struttura con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 12 megapixel con obiettivo f / 1.7, un secondo sensore da 12 megapixel con obiettivo f / 2.4 e un terzo sensore da 12 megapixel con obiettivo grandangolare. Sul davanti, invece, il telefono ha un sensore da 8 megapixel con obiettivo f / 2.0, che trova posto nella cornice superiore.

Le opzioni di connettività includono 5G, Wi-Fi dual-band, GPS / A-GPS, Bluetooth 5.1, jack per cuffie da 3,5 mm, NFC e una porta USB di tipo C per la ricarica, ed è presente anche un sensore di impronte digitali a bordo dell’Xperia 5 II. Il telefono è infine supportato da una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida: stando a quanto assicurato dal gigante asiatico, in soli 30 minuti la ricarica del prodotto arriva al 50%.

In termini di funzionalità, il Sony Xperia 5 II è dotato di riduzione della sfocatura da movimento a 240 Hz, supporto Dolby Atmos, DSEE Ultimate per una migliore qualità audio, resistenza all’acqua garantita dalle certificazione IP65 e IP68.

Il Sony Xperia 5 II viene venduto al prezzo di 899 euro per la singola variante di archiviazione da 8 GB + 128 GB. Sarà disponibile nelle opzioni di colore nero, blu e grigio nei mercati europei, Italia compresa.

Fonte Gadgets360