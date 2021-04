Sony presenterà i nuovi telefoni Xperia il 14 aprile. Il più atteso è l’Xperia 1 III 5G

Negli anni precedenti Sony aveva ormai coltivato l’abitudine di annunciare i suoi ultimi smartphone Xperia durante il Mobile World Congress di Barcellona, che si tiene sempre verso la fine di febbraio. La pandemia di Covid-19, che ancora imperversa in tutto il mondo, impedisce di proseguire questa tradizione, ed è per questo che l’azienda nipponica ha deciso di lanciare i suoi nuovi telefoni Xperia tramite un evento dedicato.

Proprio nelle scorse ore è stata comunicata anche la data del nuovo evento, in programma il 14 aprile 2021. Sarà quello il giorno in cui Sony presenterà ufficialmente i nuovi modelli Xperia. Si tratterà ovviamente di una conferenza stampa digitale, che sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube ufficiale della società Sony Xperia (alle 9:30 ora italiana, ndr).

Sony non ha ancora confermato quali saranno i dispositivi protagonisti dell’evento del 14 aprile, ma secondo gli esperti è praticamente certo che la società asiatica coglierà l’occasione per annunciare l’Xperia 1 III 5G di fascia alta, destinato a diventare uno dei migliori telefoni Android del 2021. Il top di gamma sarà quindi il successore dell’Xperia 1 II e presenterà alcune interessanti migliorie, tra cui una fotocamera periscopio e un display da 6,5 ​​pollici con refresh rate a 120 Hz.

Tra le altre specifiche di Xperia 1 III non dovrebbe mancare il processore Qualcomm Snapdragon 888, praticamente il più prestante tra i chip in circolazione, con almeno 256 GB di memoria interna. Il telefono avrà quasi certamente anche un jack per cuffie e un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Sul prezzo e sulla data di rilascio dell’Xperia 1 III non ci sono dettagli, anche se l’azienda giapponese dovrebbe rilasciare questo telefono sul mercato tra maggio e giugno. Oltre all’Xperia 1 III 5G, Sony potrebbe scegliere di lanciare anche l’Xperia 10 III di fascia media. I rendering del telefono sono trapelati lo scorso mese di gennaio, mostrando un prodotto con un display FHD+ 21:9 CinemaWide da 6 pollici, tre fotocamere posteriori e un processore Snapdragon 690 5G.

Fonte Phone Arena