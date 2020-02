Sony Xperia 10 II, l’azienda giapponese lancia il “mid-range” (con Snapdragon 665)

Oltre all’Xperia 1 II, annunciato ieri, Sony ha anche aggiornato la sua gamma annunciando un altro telefono che prende il nome di Xperia 10 II.

Lo smartphone di fascia media si caratterizza per una scheda tecnica piuttosto modesta, anche se alcune delle sue funzionalità sono quelle che gli utenti hanno già potuto testare (e apprezzare) su Xperia 1. Il dispositivo è il primo smartphone Sony “mid-range” dotato di un display FHD + OLED da 6 pollici che ha anche un rapporto di 21: 9.

Il processore che alimenta questo nuovo smartphone di Sony è un Qualcomm Snapdragon 665, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Inoltre, il telefono è equipaggiato con una batteria da 3.600 mAh. Il Sony Xperia 10 II è anche resistente all’acqua e alla polvere, come dimostra la certificazione IP68.

A livello di comparto foto non c’è da aspettarsi chissà cosa. Il Sony Xperia 10 II è infatti caratterizzato da un sensore principale della fotocamera da 12 megapixel, supportato da due sensori da 8 megapixel.

Nonostante i video ufficiali della stampa mostrino una splendida opzione di colore verde menta, il Sony Xperia 10 II sarà disponibile solo in due semplici opzioni di colore bianco e nero in tutti i mercati. La colorazione verde menta sarà in vendita solo in alcuni “mercati selezionati”.

I dettagli riguardanti il prezzo del nuovo smartphone di Sony non sono stati ancora resi noti. Finora, l’unico dettaglio certo è che l’Xperia 10 II verrà messo in vendita nella primavera del 2020: ciò vuol dire che potremmo vederlo sugli scaffali già entro marzo, o al massimo nel mese di aprile.

Alcuni utenti si sono chiesti se il nuovo telefono dell’azienda nipponica arriverà in un’unica variante o se dobbiamo aspettarci qualche altra sorpresa. Sony ha chiarito che questa sarà l’unica variante dell’Xperia 10 II, pertanto non vedremo in commercio nessuna variante “Plus”.

Fonte 9to5Google