Sony Xperia 1 II è ufficiale: Snapdragon 865, 5G e comparto foto innovativo

Un anno dopo il debutto di Xperia 1, uno smartphone che è riuscito ad ottenere larghissimi consensi nella clientela, Sony ha lanciato un successore.

Il nome scelto dall’azienda cinese per questo nuovo dispositivo è Xperia 1 II. In Europa sarà il primo smartphone Sony a supportare il 5G, con la possibilità di connettersi a reti sub-6GHz. Inoltre, nel nuovo device troviamo anche delle novità dal punto di vista dell’hardware, come ad esempio un jack per cuffie da 3,5 mm e il supporto per la ricarica wireless (entrambi mancanti su Xperia 1, ndr). Tuttavia, sembra che il punto di forza “vero” di questo nuovo telefono sia il comparto foto.

Nell’epoca in cui le fotocamere per smartphone sono ormai da 108 megapixel, la configurazione della tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel dell’Xperia 1 II rischia di passare come una soluzione “banale”. Tuttavia lo è solo sulla carta, perchè Sony è sicura di avere un paio di assi nella manica, grazie alle funzionalità portate dalla sua gamma di fotocamere Alpha. Il primo è che il telefono supporta fino a 20 fps in modalità burst (per la prima volta su uno smartphone, secondo Sony), e il secondo è la capacità di calcolare AF / AE fino a 60 volte al secondo. L’autofocus eye-tracking è lo stesso che abbiamo visto sul modello dell’anno scorso: tuttavia, Sony afferma che quest’anno l’autofocus della fotocamera copre il 70% del fotogramma.

L’azienda giapponese ha dotato il nuovo telefono anche di una nuova app Photo Pro, che si unisce all’app Cinema Pro che avevamo già visto l’anno scorso. L’obiettivo è di garantire un maggiore controllo manuale sulla fotografia con quella che Sony descrive come un’interfaccia simile a una fotocamera con obiettivo intercambiabile.

Come accennato, tutte e tre le fotocamere sono dotate di sensori da 12 megapixel, per una struttura che somiglia molto a quella dell’iPhone 11 Pro. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 8 megapixel.

Esattamente come il predecessore, anche Xperia 1 II ha un display OLED 4K HDR da 6,5 ​​pollici con un alto rapporto di 21: 9. A completare le specifiche troviamo un processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.000 mAh. In Europa, la connettività 5G sarà gestita da un modem Qualcomm X55. Il sensore di impronte digitali è ancora montato lateralmente, ci sono doppi speaker frontali e il telefono è resistente all’acqua con certificazioni IP65 e IP68. Sony prevede di lanciare il telefono in Europa nella tarda primavera, mentre negli Stati Uniti non è stata ancora stabilita una data di rilascio.

Fonte The Verge